Украину предали? Что значит соглашение Байдена и Меркель о "Северном потоке – 2"

Эксперты считают, что соглашение может расколоть Европу на два лагеря – тех, кто получит выгоду от нового газопровода, и тех, кто пострадает

Владимир Зеленский, Джо Байден и Ангела Меркель. Коллаж "Сегодня"

После соглашения США и Германии о "Северном потоке – 2" в глав этих стран Джо Байдена и Ангелу Меркель полетели камни. Одни эксперты утверждают, что Украину предали, другие говорят – мы можем уничтожить энергетическое оружие Путина, если взвесим проблему спокойно.

Новости "Сегодня" разбирались, чего больше у Украины: шансов или рисков.

Что значит соглашение США и Германии для Украины

Соглашение Меркель и Байдена о "Северном потоке – 2" значит, что США больше не будут накладывать санкции на достройку российского газопровода, как это делали ранее.

Согласно документу, США и Германия создадут фонд в размере 1 млрд долларов. Он станет источником инвестиций для перехода Украины на зеленую энергетику.

Для справки: сейчас Украина ежегодно получает примерно 2 млрд долларов за транзит российского газа в Европу. В случае запуска "Северного потока-2" этих денег наша страна может не получить.

О чем именно договорились

Достройка второго "северного потока" теперь – вопрос времени. И Россия сохраняет монопольное положение на европейском газовом рынке.

"Если Россия будет пытаться использовать энергетику в качестве оружия или совершить агрессию против Украины, Германия сама сделает соответствующие шаги, а также будет лоббировать соответствующие действия на общеевропейском уровне, в том числе и санкции, направленные на ограничение российского энергетического экспорта" – говорится в документе.

То есть Германия не будет вводить санкции, а будет лоббировать их введение.

"Непонятная лексика этой договоренности, которая также дает Германии поле для спекуляций, поле для манипуляции и попыток избежать ответственности", – сказал эксперт энергетического рынка Войцех Якубик.

Как РФ сможет надавить на Европу

Еще один вопрос – если сейчас санкции предусматриваются, почему их не ввели после оккупации Крыма и начала войны на Донбассе. Выходит, что россияне, опираясь на предыдущий опыт, и в дальнейшем не будут принимать во внимание задекларированные наказания. Ибо способны и сами устроить Европе санкции.

"Уже сейчас россияне ограничивают количество газа на европейском рынке, дополнительно увеличивая цены, чтобы в отопительном сезоне 2021-2022 угрожать ограничением поставок газа", – сказал Якубик.

Почему Германия "за" "Северный поток-2"

В договоренностях Вашингтона и Берлина стороны "будут использовать все возможности для продолжения контракта на транзит российского газа через Украину", который истекает в 2024-м.

"Если бы "Северный поток – 2" по каким-то причинам не был достроен, то тогда бы федеральное правительство Германии, и не только оно, но и соответствующие структуры ЕС, получили бы иски на суммы 20-30-40 миллиардов евро. Германия не хочет этого платить", – объяснил эксперт энергетического рынка Геннадий Рябцев.

По словам Войцеха Якубика, в Берлине считают, что "Северный поток – 2" будет поставлять газ бесперебойно даже в случае враждебных действий России в Центрально-Восточной Европе, ведь поставка ресурса идет без транзита – из России в Германию.

Что остается Украине

Представитель президента Украины Сергей Никифоров заявил, что для нашей страны это не конец. Украина продолжит работать с партнерами, чтобы удостовериться, что гарантии будут настолько серьезными, что отобьют желание РФ использовать "Северный поток – 2" как оружие.

О юридических рычагах влияния на немецко-русскую сделку говорит и польский энергетический эксперт Якубик. Ведь есть еще целый Евросоюз и его правила и хартии.

По его словам, такие страны как Польша, Украина, критики "Северного потока – 2" должны ждать очень твердое решение Еврокомиссии, иначе дело закончится в суде.

"В суде спор относительно другого газопровода – "Опал" – одного из ответвлений "Первого северного потока" – Польша выиграла. И то же самое будет и по "Второму северному потоку", если не будут выполнены условия по третьему энергетическому пакету", – сказал эксперт.

Вашингтон не скрывает: Запад должен сплотиться, а Германия нужна как главный партнер в Европе и ей готовы идти на уступки. Вот только уступки эти вместо сплачивать могут этот коллективный Запад серьезно расколоть. На тех, кому дружба с Кремлем приносит выгоду, и тех – кому наоборот.

Напомним, Украина направила ноты Еврокомиссии и Германии из-за "Северного потока – 2".

Кроме того, в "Операторе ГТС Украины" уже подсчитали, что в случае достройки "Северного потока – 2" Украина потеряет 5-6 млрд долларов.