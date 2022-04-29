Украинские заробитчане в ЕС: как не обесценивать себя и зарабатывать больше

Украинские беженцы могут воспользоваться программами по трудоустройству из других стран / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Высокая заработная плата, бесплатное жилье, хорошие условия труда и надежность работодателя – это основные критерии, по которым каждый работник оценивает найденные вакансии. Теперь с украинским паспортом все это может достаться по умолчанию.

И действительно так, ведь наших граждан поддерживает буквально весь мир, предлагая различные программи.

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Сайт "Сегодня" расскажет вам, как удачно устроиться на работу и не разрешать обесценивать свой труд.

Мы собрали советы людей, которые уже имеют опыт работы за границей и охотно делятся им в соцсетях.

"Страна, где легче общаться"

При выборе страны, в которой хотели бы работать, вы должны опираться на свои коммуникационные навыки, поскольку без минимального знания языка адаптироваться в социуме будет крайне трудно.

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Как говорит в своем блоге международный рекрутер Валерия Оз, для того чтобы устроиться на престижную работу с возможностью карьерного роста, вы должны владеть иностранным языком, будь то польский, английский или немецкий. Для того чтобы общаться с людьми, выражать свою позицию, утверждать, отрицать и т.д, обязательно нужно знание языка.

"Езжайте работать туда, где есть ваш кум, сват, брат..."

В своем блоге о специфике работы за границей рассказал и пользователь Youtube под ником Планета Земля. Украинец отметил, что стоит ехать работать туда, где у вас есть хоть какая-то поддержка: будь то друзья, семья, главное – если сложатся обстоятельства и вы потеряете работу, то вам будет хотя бы где переночевать, одолжить средства и т.д.

Где найти работу?

По приезду в ту или иную страну для того чтобы найти работу, вы можете воспользоваться сайтами, где работодатели или рекрутеры размещают вакансии. Наибольший спрос на работу именно в Польше, поскольку туда, по последним обновленным данным ООН, выехало почти 3 млн украинцев. Для поиска вы можете воспользоваться следующими ссылками:

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Не стоит забывать и о местных центрах занятости. Сейчас для украинцев действует множество программ, которые помогают с трудоустройством.

Кроме того, беженца там регистрируют как безработного и позволяют пройти какое-то обучение для переквалификации. И это будет качественное профобразование, на хорошем уровне.

Что писать в резюме?

Как рассказала в Facebook украинка, занимающаяся консалтингом, Александра Томашевская, для того, чтобы получать зарплату в соответствии со своим опытом и не обесценивать себя, стоит умело прописать некоторые пункты в резюме. В общем, оценивать себя повыше и представлять с сильной стороны.

Следует обязательно описать свой опыт, подробно о ваших умениях и знаниях, предварительных обязанностях на работе и как вы с ними справлялись (ваши результаты).

Не ведитесь на большую зарплату

Если в среднем украинцу платят 13-15 злотых (в Польше) на той вакансии, на которую вы претендуете, а вы нашли работодателя, предлагающего 20 зл, то стоит задуматься над таким заманчивым предложением: не обман ли это. Как говорят в блоге Планета Земля, высокая и не свойственная той или иной занятости высокая зарплата должна вас насторожить.

В качестве примера он приводит некоторые факты из жизни: к примеру, ты отработал два месяца, а заработной платы так и не получил. А почему два месяца? Ибо обычно выплата производится в следующем месяце за предыдущий.

Куда обращаться, когда есть проблемы с работодателем

Если работодатель оказался недобросовестным и не хочет выполнять свои обязанности, например, не выплачивает договоренную зарплату, то следует обратиться в Государственную инспекцию труда (PIP). Однако нужно, чтобы вы работали официально.

Также вы можете обратиться в посольства и консульства нашего государства в Польше.

Если же вы приехали в страну как беженец в семью, которая дала вам бесплатное жилье, но заставляет работать на полях, то, как советует Александра Томашевская, из вышеупомянутого можно и написать заявление в полицию, воспользовавшись переводчиком, к примеру.

Самые актуальные вакансии для украинцев в Польше

Сейчас наибольшей популярностью пользуются секторы IT и здравоохранения. Квалифицированные IT-специалисты могут рассчитывать на достаточно хорошие и конкурентные условия труда и вознаграждение:

Web-аналитик в Варшаву (1400 евро, 44 800 грн);

QA Engineer (2000-2500 евро, 64-80 тыс. грн);

Software Developer (4000-6000 евро, 128-192 тыс. грн).

Для медицинских работников (врачи и медсестры), в связи с острым дефицитом кадров в Польше, значительно упростили условия трудоустройства и разрешили работу в течение пяти лет. Документы, которые подтвердят их квалификацию, можно будет предоставить по завершении войны в Украине:

медицинский работник (до 2000 евро, 64 тыс. грн);

медсестра (до 30 тыс. грн);

анастезиолог (3200-4500 евро, 102 400-144 000 грн).

Социальные сети переполнены объявлениями о вакантных должностях для представителей творческих профессий: художников, дизайнеров, веб-дизайнеров и графиков, фотографов, пластиков и других выпускников художественных учебных заведений Украины.

Достаточно широко представлены предложения для кандидатов из сектора дошкольной подготовки и ухода за детьми, пожилыми и нуждающимися в помощи людьми. Водители дальнобойщики, водители транспортных средств и перевозчики могут также рассчитывать на множество предложений с хорошими условиями труда.

Ранее мы рассказывали всю правду о жизни украинцев в Польше: сколько стоит жилье, питание, транспорт и т.д.

Также мы писали, какие новые правила Польша установила для украинских беженцев.