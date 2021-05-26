"Украинская правда" сменила владельца. Кто такой Фиала и чем еще "питается" дракон

Владелец Dragon Capital Фиала купил "Украинскую правду", новости "Сегодня" выяснили все подробности о новом владельце

Новым владельцем УП стал Фиала

Новым владельцем 100% корпоративных прав на интернет-издания "Украинская правда" стал гендиректор инвестиционной компании Dragon Capital Томаш Фиала. Бывшая владелица Алена Притула сохранит за собой должность редактора-основателя. За Севгиль Мусаевой останется пост главного редактора.

Мы решили разобраться, кто такой новый владелец "Украинской правды" и какие активы еще у него есть.

Who is Томаш Фиала

Томаш Фиала родился в 1974 году в Чехии. Он окончил Пражский университет экономики.

В 1994 году начал карьеру инвестиционного банкира в Bayerische Vereinsbank в Праге.

В 1995-м перешел на работу в инвестиционный банк в Центральной и Восточной Европе Wood & Co.

В 1996-м Томаш Фиала был направлен в Украину, где создал и возглавил региональный офис компании, со временем его компания превратилась в крупнейшего игрока на украинском фондовом рынке.

После финансового кризиса в 1998 году Томаш перешел в варшавский офис Wood & Co., где создал отдел интернет-трейдинга.

В 2000 году Томаш Фиала вернулся в Киев и вместе с украинскими партнерами основал собственную инвестиционную компанию Dragon Capital.

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С тех пор Dragon Capital выросла из небольшой инвесткомпании в крупнейший украинский инвестиционный банк с офисами в Киеве и Праге.

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Томаш Фиала принимает активное участие в общественной и экономической жизни страны:

с 2016 года является членом правления Transparency International Ukraine;

с 2015-го возглавляет Наблюдательный совет Центра экономической стратегии;

с 2010-го практически беспрерывно является президентом "Европейской бизнес-ассоциации".

СМИ-активы Dragon Capital в Украине

В мае 2014 года Фиала основал еженедельное издание "Новое Время" (со временем переименовано в "НВ"), а в июне – новостной сайт и Радио НВ.

В январе 2021 DC купил контрольный пакет акций компании Treeum Holdings Limited, которая владеет интернет-изданиями "Минфин" и Finance.ua.

Чем еще занимается "дракон"

Dragon Capital является влиятельным участником украинского рынка долговых инструментов. Подразделение долговых рынков Dragon Capital привлекает заемный капитал для ведущих предприятий и банков Украины путем размещения гривневых облигаций и еврооблигаций, организации структурированного финансирования и двустороннего долга.

Кроме того, компания активно инвестирует в коммерческую недвижимость.

Как сообщает LIGA.Бизнес, по состоянию на декабрь 2018 года компания владела следующими активами:

Активы Dragon Capital

Напомним, ранее сообщалось, что Dragon Capital приостановила инвестиции в Украину из-за отставки главы НБУ Якова Смолия.