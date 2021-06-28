Украине грозит дефицит сала – эксперт

Сало может стать дефицитом. Фото: SERGEI SUPINSKY/AFP via Getty Images

Украину может ожидать дефицит сала, поскольку выращивание свиней потеряло рентабельность из-за высокой цены кормов.

Об этом заявила эксперт по свиноводству Ассоциации животноводов Украины Ольга Махно, сообщает agronews.ua.

По ее словам, с начала 2019 года стоимость кормов выросла на 20-40% и продолжает расти.

В Ассоциации животноводов предупреждают, что дальнейший рост цен на сырье негативно скажется на малом и среднем бизнесе.

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Также Ольга Махно заявила, что в Украине стали меньше потреблять свинины: за 5 лет потребление снизилось до 7 кг на душу населения в год, то есть на 30%.

По данным Государственной таможенной службы, за январь – май 2021 года импорт свинины в Украину в денежном выражении в шесть раз превысил экспорт: 19 млн долл. против 3,7 млн долл.

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