Украинцы сбросили валюту: что будет с долларом к майским праздникам

На валютном рынке предложение иностранной валюты преобладает над спросом. Гривню поддерживают сразу несколько факторов

Доллар 28 апреля после падения до минимума за месяц в официальных курсах НБУ торгуется на межбанке на уровне 27,79 грн. И бизнес, и населене "сбрасывают" валюту в преддверии длительных выходных. Вероятно, в ближайшее время курс сохранится в диапазоне 27,7-27,8 грн/долл., ведь в пользу гривни играет и несколько других факторов.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

Он уточнил, что укреплению украинской валюты также способствуют:

размещение евробондов Украины на 1,25 млрд долларов на 8 лет ;

; продажа ОВГЗ на 10 млрд гривен;

снижение рисков эскалации военного конфликта с РФ, которое убавило опасения нерезидентов.

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Улучшение эпидемиологической ситуации пока что не учитывается на валютном рынке из-за низких темпов вакцинации. Хотя в целом выход некоторых регионов из красной зоны способствует восстановлению деловой активности.

Напомним, в консенсус-прогнозе, который подготовило Минэкономики, говорится об ожидании среднего курса по итогам 2021 года на уровне 27,9 грн/долл. и курсе по состоянию на конец года 28,2 грн/долл.

А о том, что будет с вкладами украинцев, если приватизируют госбанки, узнавайте из сюжета "Сегодня":