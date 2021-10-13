Украинцев ждет новый курс. Что будет с долларом на следующей неделе

В Украине снова изменился курс / Фото: Коллаж: Сегодня

Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал такой официальный курс доллара и евро к гривне на понедельник, 18 октября:

13.10 18.10 Изменение 1 доллар США 26,35 грн 26,34 грн -0,01 1 евро 30,43 грн 30,45 грн +0,02

По сравнению с курсом 13 октября доллар подешевел на 1 копейку, а евро вырос в цене на 7 копеек.

Реклама

Что будет с долларом в ближайшее время

Как рассказал Андрей Шевчишин, руководитель отдела аналитики ГК Forex Club, ожидается, что гривна проведет торговый день в сформированном диапазоне 26,3-26,4 гривни за доллар США. Торги на следующей неделе будут отличаться высокой волатильностью.

"Накопленные за праздники спрос и предложение выплеснутся на рынок, что повысит торговые обороты и волатильность. Все текущие факторы останутся действенными. Следим за эпидемиологической ситуацией, инфляционными показателями и настроениями в бизнесе", – отмечает эксперт.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" вместе с экспертами разбирался, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

Реклама

Также мы писали и о том, что, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.