Украинцам станет проще купить билеты на поезд в Беларусь

Билеты на поезда из Украины в Беларусь и обратно можно будет купить онлайн. Для этого "Укрзализныця" и Белорусская железная дорога договорились об организации электронной регистрации пассажиров. Обновленная система заработает после того, как будет восстановлено международное ж/д сообщение. Сейчас оно ограничено из-за карантина.

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци".

"Решение поддержало правление АО "Укрзализныця", на очереди – принятие решения белорусскими коллегами. После подписания соглашения пассажиры будут осуществлять поездки в сообщении с Республикой Беларусь по электронным проездным документам без обращения в билетную кассу", – говорится в сообщении.

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Напомним, в преддверии майских праздников и Пасхи, когда в Украине будут длинные выходные, "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда.

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Напомним, с 11 апреля, "Укрзализныця" возобновила полноценное курсирование поездов в Закарпатскую область, а с 22 апреля – курсирование поездов в Черновицкой области.