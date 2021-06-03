Украинцам снова хотят повысить пенсионный возраст: когда и на сколько

/ Фото: Анатолий Бойко, Сегодня

Пенсионный возраст в Украине вскоре могут повысить еще на год – до 61 года, увеличивая его постепенно – на один месяц каждый год.

Соответствующий законопроект №5566 "О внесении изменений в Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" по некоторым вопросам определения пенсионного возраста" зарегистрирован в Раде, сообщают новости "Сегодня".

Авторы закона предлагают начать увеличивать пенсионный возраст с января 2023 года – таким образом, к 2035 году на пенсию можно будет выходить не в 60, как сейчас, а в 61 год.

В то же время предлагается уменьшать на полгода пенсионный возраст женщинам за каждого рожденного и воспитанного до 6 лет ребенка, но в целом не более чем на 3 года.

С апреля минимальный пенсионный возраст для женщин увеличился до 60 лет и сравнялся с мужским, что было последним повышением пенсионного возраста в соответствии с изменениями, принятыми в 2011 году.

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Напомним, согласно графику повышения пенсионного возраста, с 1 апреля в Украине изменились требования к минимальному стажу, который дает право на пенсию.

Мы также сообщали, что украинцам засчитают в страховой стаж периоды получения помощи по частичной безработице и других пособий во время локдаунов, но только в тех случаях, когда человек фактически оставался без работы.