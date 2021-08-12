Украинцам предложили сезонные тарифы на газ – в чем выгода

В Украине появились новые тарифы на газ / Фото: Сегодня

Большинство бытовых потребителей газа в Украине пользуются фиксированным годовым тарифом с "летней" ценой. Тем не менее, поставщики подготовили альтернативные ценовые предложения – сезонные. Самое распространенное сезонное предложение – тарифные планы с равномерной оплатой, то есть возможностью платить за топливо равномерными частями ежемесячно.

"Общая сумма к оплате в таких тарифных планах определяется в соответствии с объемом газа, который клиент в среднем потребляет в течение отопительного сезона. А дальше эту сумму человек платит равномерными частями ежемесячно", – объяснили специалисты портала ГазПравда.

Цена тоже будет "сезонной"

Поставщики обещают одинаковую стоимость кубометра до самого конца отопительного сезона, то есть до конца апреля. Таким образом можно избежать пиковой нагрузки на семейный бюджет в холодные зимние месяцы, равномерно распределив расходы на остальные месяцы.

Стоимость кубометра в этих предложениях идентична летней базовой. Рекордное подорожание газа в мире не позволило предложить более низкие цены, чем в годовых фиксированных контрактах:

государственный "Нафтогаз Украины" предложил цену в 7,96 грн за кубометр;

региональные газсбыты, работающие под брендом "Твой газсбыт" – 7,99 грн за кубометр.

Напомним, к необычному для лета повышению цен на газ привели оживление европейской экономики, низкие запасы топлива в хранилищах, а также российский "Газпром", который искусственно создает дефицит газа на европейском рынке, ограничивая объемы поставок. По мнению специалистов, таким образом Россия пытается "выбить" у ЕС выгодные условия запуска газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины.

Как известно, с 1 мая бытовых потребителей в Украине перевели на годовые тарифы на газ. Газсбыты при этом все равно обязаны публиковать прайсы ежемесячно, ведь они не имеют права только повышать цену в течение года, а вот снижать тариф можно.

А премьер-министр Украины Денис Шмыгаль недавно подсчитал, что без годового тарифа украинцы платили бы по 13-15 грн за кубометр газа.

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