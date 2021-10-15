Украинцам пересчитают пенсии. Какие документы нужны

Украинцев ждет перерасчет пенсий / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине, с 1 декабря 2021 года, в связи с увеличением размера прожиточного минимума, перерасчитают размер пенсий неработающим пенсионерам. А работающие имеют право на перерасчет раз в два года.
Об этом сообщили в Пенсионном фонде.
Для перерасчета соцвыплаты необходимы следующие документы и их копии:
- заявление;
- паспорт или другой документ, подтверждающий личность;
- документ о присвоении регистрационного номера налогоплательщика или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
- пенсионное удостоверение;
- документы, подтверждающие трудовой стаж за период работы до 01.01.2004 года;
- справка о заработной плате (доходе) до 30 июня 2000 года (в случае необходимости);
- документы, удостоверяющие особый статус (при наличии), или те, которые дают основание для установления надбавки, повышения, помощи.
Пенсии пересчитывают с первого числа месяца, в котором пенсионер подал документы. Но успеть нужно до 15-го числа. Если украинец не успел, то пересчитают уже со следующего месяца.
Напомним, с 1 декабря 2021 года минимальная пенсия вырастет с 1854 грн до 1934 грн. Минимальная выплата для пенсионеров старше 65 лет составит 2600 грн. Повышение касается женщин со стажем более 30 лет и мужчин со стажем больше 35 лет.
Средняя пенсия по Украине
Средняя пенсия по Украине – от 2001 до 3000 грн. Именно такую сумму получают 38,3% пенсионеров (4,19 млн человек).
- Пенсию менее 2000 грн получают 15,6% пенсионеров (1,7 млн человек);
- от 3001 до 4000 грн получают 19,4% пенсионеров (2,13 млн человек);
- от 4001 до 5000 грн получают 9,3% пенсионеров (1 млн человек);
- от 5001 до 10 тыс. грн получают 13,5% пенсионеров (1,47 млн человек);
- более 10 тыс. грн получают 3,9% пенсионеров (433,5 тыс. человек).
Ранее мы сообщали, что в Украине с 1 декабря пересчитают размер максимальной пенсии – украинцы получат надбавку в размере 930 гривен.
Напомним, пенсионный возраст женщин, которые выходят на пенсию по возрасту на общих основаниях, сравнялся с пенсионным возрастом мужчин с 1 апреля 2021 года.