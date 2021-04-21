Украинцам будут давать деньги на открытие бизнеса: нужно ли возвращать финпомощь

Спецкомиссии при Центрах занятости будут принимать решение, кому выдавать 15 "минималок", а кому – нет

Украинский Кабмин решил расширить число категорий лиц, которым помогут открыть свой бизнес, и в среду, 21 апреля, утвердил порядок предоставления помощи на получение экономической самостоятельности малообеспеченным семьям.

Об этом сообщает агентство "Интерфакс-Украина".

Эта помощь будет беспроцентной возвратной финансовой помощью, которая предоставляется раз в безналичной форме за счет средств госбюджета неработающему трудоспособному лицу из числа членов малообеспеченных семей для организации предпринимательской деятельности и содействия ее экономической самостоятельности.

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Размер помощи не может превышать 15 размеров минимальных зарплат, установленных на 1 января. Вопрос о предоставлении такой помощи будут решать специальные комиссии при Центрах занятости.

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Помощь возвращается одной суммой в течение 30 дней по истечении трехлетнего срока с даты ее получения. Ее также можно возвращать частями согласно графику, но не дольше, чем три года.

Сумма помощи, которая возвращается лицом, изъявившим желание вести предпринимательскую деятельность, уменьшается на сумму уплаченных налогов, сборов и единого взноса на соцстрахование в течение трех лет.

Финансовая помощь не возвращается, если сумма уплаченных налогов и сборов превышает сумму полученной помощи, или если в первый год получения помощи трудоустроено по направлению центра занятости не менее двоих неработающих лиц из числа малообеспеченных лиц сроком не менее, чем два года.

Данный порядок вступает в силу с 1 января 2022 года. На эту дату минимальная зарплата в Украине будет составлять 6500 грн и в течение года может вырасти до 7700 грн. Таким образом, 15 "минималок", выплачиваемых в качестве помощи на открытие своего бизнеса, составят от 97500 до 115500 грн.

Напомним, еще в марте 2017 Госслужба занятости начала создавать центры развития предпринимательства, в том числе и для наших трудовых мигрантов. Их задача была подготовить безработных к будущей бизнес-карьере.