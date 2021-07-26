Украинцам без счетчиков будут отключать газ – когда это произойдет

В Министерстве энергетики подсчитали, сколько семей еще не установили индивидуальные приборы учета газа

Счетчики газа должны появиться у всех украинцев

Украинцам, у которых не установлены индивидуальные счетчики газа, начнут отключать подачу голубого топлива с 2023 года. Это предусматривает закон "Об обеспечении коммерческого учета природного газа", который ранее уже подписал президент.

Речь идет о тех, кто использует газ только для приготовления пищи. Сейчас таких потребителей без счетчиков составляет 2,15 млн. Половина из них имеет домовые счетчики газа, а половина – вообще никаких. Такие цифры озвучили в Минэнерго, передает УНИАН.

Всего в Украине насчитывается 12,4 млн потребителей газа.

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Напомним, изначально предполагалось, что счетчики газа появятся у всех украинцев до 2021 года и тогда же начнутся отключения но этого не произошло. В итоге сроки были перенесены.

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Ранее в Кабмине подсчитали, что на установку счетчиков газа для всех, у кого их сейчас нет, государству понадобится 3-5 млрд гривен.

Те, у кого нет счетчиков, сейчас платят за газ по норме потребления. При этом еще в январе 2019 года норму потребления газа резко снизили – с 9,8 куб. до 3,29 куб. м на одного человека в месяц. Позже ее сократили и до 3,28 куб. м.

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