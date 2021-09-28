Украина в ответ вызвала посла Венгрии из-за газового контракта с Россией

МИД Украины также вызывает посла Венгрии / Фото: Коллаж: Сегодня

МИД Украины аналогично пригласил посла Венгрии в Киев, чтобы донести свою принципиальную позицию.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина.

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Спикер сказал, что венгерская сторона предприняла зеркальные действия, вызвав украинского посла в МИД.

Речь идет о такой позиции:

транспортировка газа в обход Украины подрывает национальную безопасность государства и энергетическую безопасность Европы,

новое соглашение Венгрии с "Газпромом" наносит серьезный удар украинско-венгерским отношениям.

Газ в обход Украины

Ежегодно в течение пятнадцати лет в центрально-европейскую страну будут поступать 4,5 млрд кубометров голубого топлива через "Турецкий поток" и газопроводы Юго-Восточной Европы. Условия контракта могут быть скорректированы спустя 10 лет. Решение вступит в силу с 1 октября.

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что энергетические потребности Венгрии можно самым надежным образом обеспечить с помощью долгосрочного контракта с "Газпромом". Он добавил, что это вопрос экономики и национальной безопасности, а не политики.

Украинские дипломаты заявили, что разочарованы такой сделкой.

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Напомним, что Венгрия вызывает посла Украины для объяснений из-за критики украинского МИД газового контракта между Венгрией и "Газпромом" в обход Украины. Украинские дипломаты критикуют это решение. Они считают, что оно политически и экономически необоснованное.