В Украине вырос импорт свинины, а свое мясо – продает за границу

В Украине на 20% вырос импорт свинины / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине за восемь месяцев 2021 импорт вырос на 20% против аналогичного периода 2020.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.

Свинину в январе-августе 2021 преимущественно ввозили из таких стран:

Дания ($18,8 млн);

Польша ($8,9 млн);

Нидерланды ($5,2 млн).

Тем временем свинину украинского производства продолжают экспортируют за границу.

Объем вывезенного мяса в 2021 году составил 2,9 тыс. тонн – это на 57,3% больше, чем в 2020 году. Украина заработала на экспорте свинины за 8 месяцев 5,8 млн долл. – на 36,1% больше, чем в прошлом году.

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Импортеры украинской продукции животноводства за 2020 год

страны Ближнего Востока импортировали 39,8% от всех продуктов животного происхождения изготовленных в Украине;

Европа оказалась с показателем в 27,5%;

В ЕАЭС Украина экспортировала 12,1% от всего экспорта животноводства

В 2020 году экспорт продуктов животного происхождения был налажен в 134 страны.

Основными импортерами являются – Саудовская Аравия, ЕС, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Узбекистан.

Напомним, что в Украине уже с начала сентября могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций.

С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца.