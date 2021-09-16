В Украине вырос импорт свинины, а свое мясо – продает за границу

В Украине на 20% вырос импорт свинины / Фото: Коллаж: Сегодня
В Украине за восемь месяцев 2021 импорт вырос на 20% против аналогичного периода 2020.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной таможенной службы Украины.
Свинину в январе-августе 2021 преимущественно ввозили из таких стран:
- Дания ($18,8 млн);
- Польша ($8,9 млн);
- Нидерланды ($5,2 млн).
Тем временем свинину украинского производства продолжают экспортируют за границу.
Объем вывезенного мяса в 2021 году составил 2,9 тыс. тонн – это на 57,3% больше, чем в 2020 году. Украина заработала на экспорте свинины за 8 месяцев 5,8 млн долл. – на 36,1% больше, чем в прошлом году.
Импортеры украинской продукции животноводства за 2020 год
- страны Ближнего Востока импортировали 39,8% от всех продуктов животного происхождения изготовленных в Украине;
- Европа оказалась с показателем в 27,5%;
- В ЕАЭС Украина экспортировала 12,1% от всего экспорта животноводства
В 2020 году экспорт продуктов животного происхождения был налажен в 134 страны.
Основными импортерами являются – Саудовская Аравия, ЕС, Объединенные Арабские Эмираты, Китай и Узбекистан.
Напомним, что в Украине уже с начала сентября могут подняться закупочные цены на свиней убойных кондиций.
С сентября продукты снова прибавят в цене. И если на сахар и масло цена не изменится, на 20% могут подорожать мясо, молоко и яйца.