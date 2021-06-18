Украина рискует остаться без денег МВФ по программе stand-by

Украина не успевает получить транш МВФ, считает Данилюк / Фото: AFP

Украина в 2021 году, скорее всего, уже не получит транш по программе Международного валютного фонда (МВФ) stand-by. А переговоры с фондом о новой программе начнутся только когда Киеву "приспичит" получить деньги.

Такое мнение выразил министр финансов Украины в 2016-2018 гг. Александр Данилюк в интервью Интерфакс-Украина.

"По этой программе, скорее всего, транша больше не будет. Она себя исчерпала. Какой будет следующая программа и когда ее ожидать? Когда настанет острая необходимость. Переговоры будут начаты не заблаговременно, а когда "приспичит", - сказал Данилюк.

Он отметил, что в этом году Украина получил 3 млрд долларов в рамках дополнительной эмиссии SDR (специальных прав заимствования МВФ). Правда, для того, чтобы закрыть все финансовые обязательства, этого недостаточно.

"Но в дополнение к этим деньгам нужно еще около 5 млрд долларов дополнительных средств, чтобы закрыть год. При текущих рыночных условиях это достижимо: можно разместить бонды, для части провести ролловер. Так что, в принципе, этот год проходим. Но это при условии сохранения ситуации на внешних рынках", – объяснил экс-министр.

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Еще в мае замглавы НБУ Юрий Гелетий предупреждал: у Украины осталось мало времени на выполнение требований МВФ. Дело в том, что во второй половине лета Совет директоров Фонда традиционно уходит на каникулы, а Украине следует получить деньги до осени – в сентябре Киев ждут пиковые выплаты по госдолгу.

Напомним, сейчас Украина находится в 18-месячной программе МВФ stand-by, которую утвердили 9 июня 2020 года. Программа рассчитана на 3,6 млрд SDR (около 5 млрд долл.), но Киеву пока удалось получить только 2,1 млрд долл. первого транша. 13 февраля 2021 года миссия МВФ завершила работу в Украине без принятия решений о пересмотре программы stand-by.

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