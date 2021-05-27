Украина потеряла 30% экспорта орехов: ТОП-5 главных покупателей

Несмотря на общее снижение продаж наша страна удержалась в пятерке мировых лидеров по торговле грецкими орехами

99% грецких орехов в Украине производит население / Фото: unsplash.com

В последние годы Украина наращивала экспорт орехов. Самые ходовые среди отечественных аграриев – грецкие орехи. Но в 2020 году их поставки за границу упали сразу на 29%, до 98,1 млн долларов. А производство орехов снизилось на 10% из-за не очень хорошего урожая и снижения площадей под насаждениями, подсчитали аналитики УКАБ.

Еще одна причина падения экспорта – общее снижение объемов торговли в мире. Продажи орехов в скорлупе обвалились на 25%, без скорлупы – на 5%. Но даже в такой ситуации Украина занимает 4-е место в рейтинге крупнейших мировых экспортеров грецких орехов без скорлупы.

Главные импортеры грецких орехов из Украины:

Франция – 14% (13,3 млн долл.). Турция – 11% (10,5 млн долл.). Греция – 10% (9,5 млн долл.). Азербайджан – 6% (6,3 млн долл.). Нидерланды – 5% (5,2 млн долл.).

Производство и экспорт грецких орехов из Украины / Фото: УКАБ Реклама

"Несмотря на то, что 99% орехов выращивается в хозяйствах населения, этот продукт активно экспортируется из Украины. Около 25-30% украинских грецких орехов реализуется за границу. В Украине налажена система сбора орехов у населения с последующей обработкой и реализацией крупными партиями", - объяснили эксперты.

Напомним, еще один популярный для экспорта продукт из хозяйств населения – это мед. И, в отличие от орехов, его продажи не уменьшились даже в кризисный год. Наоборот, Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда.

А о том, какими полезными свойствами обладает грецкий орех, узнавайте из сюжета "Сегодня":

Сюжет Татьяны Лазарчук и Руслана Кузьгова Видео: Сегодня