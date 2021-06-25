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Украина получит почти 10 млрд гривен от Всемирного банка: зачем эти деньги

25 июня, 12:32

Ксения Капустинская

Новое соглашение с международным финансовым учреждением со стороны Киева одобрили министр финансов Марченко и глава правительства Шмыгаль

/ Фото: Getty Images, пресс-центр НБУ, Кабинет министров Украины

Украина и Всемирный банк (ВБ) заключили соглашение о выделении Киеву 350 млн долларов, то есть около 9,65 млрд гривен. Эти средства направят на:

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

По словам премьера, средства ВБ помогут Украине реализовать системные проекты для развития рынка земли, продолжать реформу газового сектора и укреплять кредитный рынок.

Соглашение подписали министр финансов Украины Сергей Марченко и старший менеджер портфеля проектов Всемирного банка в Украине Клавдия Максименко.

Подписание соглашения / Фото: Кабинет министров Украины

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Напомним, в июне Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины. Финансовая организация ожидает, что экономика Украины вырастет в 2021 году на 3,8%, а в 2022-м – на 3,1%.

Кроме того, в мае ВБ одобрил выделение Украине 90 млн долларов (около 2,5 млрд грн) на проведение вакцинации от COVID-19.

О чем еще говорят в Украине мире в пятницу, 25 июня, узнавайте из выпуска новостей "Сегодня":

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Источник: Сегодня

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