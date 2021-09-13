Украина взяла два кредита на 411 млн долларов. На что потратят деньги

Украина и МБРР заключили два соглашения на общую сумму 411 миллионов долларов. Коллаж: "Сегодня"
Украина и Международный банк реконструкции и развития (МБРР) 13 сентября заключили два соглашения на общую сумму 411 миллион долларов. Деньги направят на развития высшего образования в стране и повышение устойчивости украинской энергосистемы для интеграции в европейскую энергосеть ENTSO-E.
Об этом сообщили в Кабмине.
Речь идет о следующих соглашениях:
- договор гарантии (Украина – Повышение устойчивости энергосистемы для европейской интеграции энергосети (Установка гибридных систем по производству электроэнергии в ЧАО "Укргидроэнерго") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития, действующий от имени Фонда чистых технологий. Заложено 211 млн долларов;
- соглашение о займе (проект "Совершенствование высшего образования в Украине ради результатов") между Украиной и Международным банком реконструкции и развития. Заложено 200 млн долларов.
Кабмин выделяет 1 млрд грн на ремонт школ
Ранее мы сообщали, что Кабинет министров Украины выделяет 1 миллиард гривен на ремонт школ и обновление материально-технической базы школьных столовых.
"Правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Состоятельная школа для лучших результатов", – написал премьер-министр.
Он отметил, что программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.
"Сейчас в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, призванных улучшить условия для надлежащего образовательного процесса. Регионы получат средства на развитие безбарьерного пространства и организацию и обеспечение здорового питания в учебных заведениях", – подытожил Шмыгаль.
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