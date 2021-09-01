Для лучших результатов – Кабмин выделяет 1 млрд грн на ремонт школ и обновление школьных столовых

Согласовано более 500 проектов улучшения образовательного процесса

Денис Шмыгаль: правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен на ремонт школ. Фото: коллаж "Сегодня"

Кабинет министров Украины выделяет 1 миллиард гривен на ремонт школ и обновление материально-технической базы школьных столовых. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале в среду, 1 сентября.

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"Правительство одобрило распределение 1 миллиарда гривен субвенции местным бюджетам на реализацию программы "Способная школа для лучших результатов", – написал премьер-министр.

Он отметил, что программой предусмотрен капитальный ремонт школ, а также обновление материально-технической базы столовых учебных заведений.

"Сейчас в сотрудничестве с облгосадминистрациями и народными депутатами согласовано более 500 проектов, призванных улучшить условия для надлежащего образовательного процесса. Регионы получат средства на развитие безбарьерного пространства и организации и обеспечения здорового питания в учебных заведениях", – подытожил Шмыгаль.

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Отметим, что в этом году для обеспечения надлежащего образовательного процесса и начала учебного года в учреждениях общего среднего образования в государственном бюджете учтено более 100 милиардов гривен.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что с 1 сентября в Украине в силу вступили новые нормы питания в школах. Теперь в столовых не будут продавать сосиски, кофе, чипсы и другие вредные для детского организма продукты.

Тем временем украинские политики показали, как они выглядели в школьные годы.