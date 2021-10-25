Украина получила новый транш от Евросоюза

Украина 25 октября получила 600 млн евро второго транша макрофинансовой помощи от Евросоюза.

Об этом написал премьер-министр Денис Шмыгаль.

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"Эффективное сотрудничество с нашими международными партнерами позволит реализовать в Украине амбициозные проекты для роста экономики и поддержки граждан", – написал Шмыгаль.

Премьер-министр считает, что эти деньги очень помогут "подлатать" украинскую экономику после пандемии.

Деньги ЕС для Украины

Европарламент и Евросовет 25 мая 2020 года приняли решение о возможности предоставления "исключительной" макрофинансовой помощи странам Европейской политики соседства, в частности Украине, в связи с негативными финансово-экономическими последствиями, обусловленными распространением острой респираторной болезни COVID-19.

Министр финансов Сергей Марченко и глава НБУ Кирилл Шевченко 23 июня подписали меморандум и кредитное соглашение с Еврокомиссией. 14 сентября прошлого года президент Зеленский подписал закон о ратификации меморандума между Украиной и Евросоюзом о получении макрофинансовой помощи ЕС в сумме до 1,2 млрд евро.

Первый транш по этой программе в 600 миллионов Украина получила в декабре 2020-го.

Как сообщали "Сегодня", ранее в Евросоюзе заявили, что Украина должна немедленно восстановить антикоррупционную инфраструктуру, поскольку это является условием предоставления финансовой помощи и сохранения безвизового режима с ЕС.

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Тем временем Украина ожидает от МВФ 750 млн долларов. Денис Шмыгаль рассказывал, когда ждать денег.