Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда: какие страны кормим

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Украинские пчеловоды установили абсолютный рекорд по экспорту меда – 81 тыс. тонн в 2020 году. Это на 45% больше, чем годом ранее, свидетельствуют уточненные данные таможни. Одна из причин такого успеха – уменьшение гибели пчелиных семей, которая еще несколько лет была настоящей проблемой для пасечников, объяснили аналитики УКАБ.

Главными импортерами украинского меда стали:

Польша (26% объема всего экспорта). Германия (19%). США (10%). Бельгия (10%). Литва (6%).

Аналитики отметили, что все эти страны устанавливают высокие стандарты для продукции натурального происхождения. Поэтому спрос с их стороны свидетельствует о качестве украинского меда.

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"Количество погибших пчелосемей в Украине уменьшается, ведь налаживается и усиливается коммуникация аграриев с пчеловодами, в частности проводится коммуникация относительно негативного влияния фальсифицированных препаратов", – добавили в УКАБ.

Напомним, в 2021-м годовая квота Украины на беспошлинный экспорт меда в ЕС закончилась за месяц.

А о том, какой мед самый вкусный, новостям "Сегодня" рассказал коллекционер меда и вице-президент Союза пасечников Украины Денис Солдатов:

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