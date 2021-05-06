Украина побила абсолютный рекорд по экспорту меда: какие страны кормим

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Украинские пчеловоды установили абсолютный рекорд по экспорту меда – 81 тыс. тонн в 2020 году. Это на 45% больше, чем годом ранее, свидетельствуют уточненные данные таможни. Одна из причин такого успеха – уменьшение гибели пчелиных семей, которая еще несколько лет была настоящей проблемой для пасечников, объяснили аналитики УКАБ.
Главными импортерами украинского меда стали:
- Польша (26% объема всего экспорта).
- Германия (19%).
- США (10%).
- Бельгия (10%).
- Литва (6%).
Аналитики отметили, что все эти страны устанавливают высокие стандарты для продукции натурального происхождения. Поэтому спрос с их стороны свидетельствует о качестве украинского меда.
"Количество погибших пчелосемей в Украине уменьшается, ведь налаживается и усиливается коммуникация аграриев с пчеловодами, в частности проводится коммуникация относительно негативного влияния фальсифицированных препаратов", – добавили в УКАБ.
Напомним, в 2021-м годовая квота Украины на беспошлинный экспорт меда в ЕС закончилась за месяц.
А о том, какой мед самый вкусный, новостям "Сегодня" рассказал коллекционер меда и вице-президент Союза пасечников Украины Денис Солдатов:
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