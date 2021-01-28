Годовая квота Украины на экспорт меда в ЕС закончилась за месяц

Украина уже исчерпала годовые квоты на беспошлинные поставки в ЕС таких товаров:

мед;

виноградный сок;

яблочный сок.

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Об этом сообщили аналитики "Украинского клуба аграрного бизнеса" (УКАБ).

Кроме того, исчерпана квартальная квота на беспошлинный экспорт яиц и яичных продуктов, а также разделенного на части мяса птицы.

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Состояние годовых квот по некоторым другим товарам к 25 января:

кукуруза – исчерпано 74%;

сахар – 43%

крупы и мука – 24%;

обработанные томаты – 18%;

мясо птицы в тушках – 16%.

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Напомним, беспошлинный экспорт в рамках квот предусмотрен торговой частью Соглашения об ассоциации между ЕС и Украиной. При этом Соглашение об ассоциации Украина – ЕС скоро пересмотрят.

Соглашение об ассоциации между Украиной и ЕС было подписано и ратифицировано Украиной в 2014 году. Однако с ратификацией всеми европейскими странами возникла задержка. Поэтому было решено, что соглашение временно начнет действовать с 1 января 2016 года. А полностью оно вступило в силу с 1 сентября 2017-го.

К слову, экспорт меда из Украины резко вырос в 2020 году. Поставки этого продукта за границу увеличились на 45%. А о том, какой мед самый вкусный, новостям "Сегодня" рассказал коллекционер меда и вице-президент Союза пасечников Украины Денис Солдатов:

Сюжет Анны Бровко и Игоря Лукашова Видео: Сегодня

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