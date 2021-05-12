Украина нарастит экспорт мяса: кого пять лет будем кормить за рубежом

Ассоциация мясной отрасли и Госпродпотребслужба открывают новые рынки для украинских производителей

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Госслужба по безопасности пищевых продуктов и защите потребителей и Ассоциация мясной отрасли договорились о сотрудничестве по развитию экспорта из Украины мяса и мясных продуктов в 2021-2025 годах.

Об этом сообщает сайт Госпродпотребслужбы.

Председатель Службы Владислава Магалецкая заявила, что ее ведомство будет всесторонне способствовать поддержке украинских производителей мяса и мясных продуктов в международной торговле, созданию новых возможностей и развитию мясной отрасли в целом.

По информации Ассоциации мясной отрасли, ключевыми направлениями экспорта в 2021-м являются страны Азии и Африки. Больше всего украинской продукции сейчас поставляется в Саудовскую Аравию (в январе-апреле 2021 экспорт составил более 50 млн долларов).

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Также обсуждалась работа по открытию новых рынков сбыта для украинских производителей. Сейчас активно идут переговоры по открытию рынков в КНР, Индии, Канаде, Малайзии, Мексике, Южной Корее и других странах.

Напомним, в 2019-м Украина экспортировала только мяса птицы на 600 млн долларов.

В ноябре-2019 в Китай отправили первую партию говядины и договаривались о ее поставках в Саудовскую Аравию.

А тем временем в самой Украине дорожает мясо:

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