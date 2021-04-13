У Путина готовятся к отключению Visa и MasterCard

В Кремле считают, что санкции Запада непредсказуемы, и мечтают о собственной платежной системе

Россию могут отключить от платежных систем Visa и MasterCard. В Кремле считают, что именно такой шаг может стать следующим в рамках расширения западных санкций в отношении РФ. Поэтому Москва работает над отказом от использования западных платежных систем.

Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после того, как в ЕС снова заговорили об отключении России от банковской системы SWIFT, передает Интерфакс.

Песков уточнил, что Россия готовится к возможному отключению международных платежных систем, потому что "нужно быть готовыми ко всему", а западные санкции якобы непредсказуемы.

Как известно, у России есть своя платежная система "Мир", которую создавали именно для того, чтобы защитить банковскую систему от санкций после оккупации Крыма. В Кремле рассчитывали, что эта система станет международной, но карточки "Мир" в итоге принимают только в России и еще в нескольких странах-союзницах РФ. Например, в Беларуси и Казахстане.

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В марте 2014 года международные платежные системы Visa и MasterCard прекратили обслуживать карты некоторых российских банков, которые попали под санкции США. Это не самые крупные российские финучреждения.

Напомним, также еще в декабре 2018 года парламент Литвы принял резолюцию "О поддержке Украины в контексте агрессии Российской Федерации" и предложил Западу изменить стратегию сдерживания российской агрессии вплоть до отключения России от SWIFT. Но дело до этого так и не дошло.