России пригрозили отключением от SWIFT, а олигархам Путина – заморозкой счетов

Глава ведущей силы Европарламента — фракции Европейской народной партии — Манфред Вебер призвал к серьезному ужесточению санкций против России, в том числе, к отключению страны от банковской системы SWIFT.

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Об этом пишет немецкое издание Die Zeit со ссылкой на медиагруппу Funke.

Вебер подчеркнул, что такое решение нужно будет принять "в случае эскалации" военного конфликта в Украине, и добавил, что нынешнее развертывание войск РФ у границы с Украиной — это тест для Запада, и "ответ на это должен быть ясным и твердым".

"ЕС и Соединенные Штаты должны показать политическим образом, во что российское руководство ввязывается в случае, если они позволят ситуации на востоке Украины ухудшиться или туда войдут", – заявил баварский консерватор.

В этом случае повсеместное замораживание счетов российских олигархов и отключение России от платежной системы SWIFT "должно стать реальностью". Кроме того, продолжение строительства газопровода "Северный поток – 2" "ни в коем случае не будет долговечным".

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Отключение России от системы SWIFT будет очень тяжелым ударом по российской экономике, заявил в эфире радиостанции "Эхо Москвы" директор института стратегического анализа компании "Финансовые и бухгалтерские консультанты" Игорь Николаев.

"Страна с точки зрения инвестиций, вообще ведения бизнеса, становится совсем непривлекательной. Просто трудно будет вести бизнес-дела с российскими контрагентами. Поэтому это мощный удар по внешней экономической деятельности российских предприятий и компаний", — сказал он.

Однако, добавил Николаев, это отключение не фатально, чему может свидетельствовать опыт Ирана.

"Можно как в каменном веке возить чемоданы с деньгами, обеспечивая расчеты. Хотя в нынешние времена — это совсем непросто, но такое все-таки возможно. Однако это не решение проблемы. Так что отключение от системы SWIFT — это очень тяжелый удар для российской экономики, хотя и не фатальный", — сказал он.

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Напомним, еще в декабре 2018 парламент Литвы принял резолюцию "О поддержке Украины в контексте агрессии Российской Федерации" и предложил Западу изменить стратегию сдерживания российской агрессии, вплоть до отключения России от SWIFT.

SWIFT – это сообщество всемирных межбанковских телекоммуникаций. За день через сеть SWIFT проходят платежные поручения более чем на 6 трлн долларов, в ней принимают участие более 10 тыс. финансовых организаций в 210 странах. По уставу SWIFT в каждой стране сообщества создаются группа членов и группа пользователей. В РФ их объединяет ассоциация "РосСВИФТ". При этом еще в 2015 году Россия заявляла о намерении создать альтернативную банковскую систему.

Все подробности в спецтеме Новое обострение в войне с Россией

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