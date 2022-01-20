Тюки или рулоны: сколько стоит сено в Украине и от чего зависит цена

Какая цена на сено в Украине / Фото: Коллаж: Сегодня
Сено используется для кормления огромного количества домашнего скота и даже некоторых любимых питомцев. Для такой аграрной страны как Украина – это достаточно важный и распространенный ресурс.
"Сегодня" узнали, сколько может стоить сено в тюках и рулонах и готовы рассказать вам.
Отличие тюка от рулона это не только форма, но и объем. Тюки больше подходят для розничной торговли, их вес обычно около 10-15 кг, а бывает и меньше.
Рулон же содержит в себе около 200 кг спрессованного сена, а значит – лучше подходит для оптовых заказов.
На популярном маркетплейсе OLX средняя цена за один тюк лугового сена (разнотравье) – 50 грн, можно найти и за 40 грн, однако зачастую это предложения только для оптовых заказов.
За тюки по 20-25 кг разнотравья цена составляет примерно 70 грн, то есть – чем больше объем, тем выгоднее цена.
В рулонах цена также зависит от объема заказа и веса самого рулона, в предложениях стоимость колеблется от 500 до 750 грн за штуку.
Цены на зерно в Украине
Ранее мы рассказывали, что за период новогодних праздников в Украине подорожали различные виды зерна.
Так, 10 января цена за тонну была такой:
- Кукуруза – 7248 грн;
- Пшеница, фураж – 7847 грн;
- Ячмень – 7348 грн;
- Подсолнечник – 18 390 грн;
При этом цена на пшеницу второго класса снизилась, также подешевели рапс и горох.
"Сегодня" ранее писали, какие в Украине цены на дрова, и рассказывали, какие поленья лучше всего отдают тепло.