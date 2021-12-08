Тысяча за вакцинацию: Зеленский подписал закон о выделении денег украинцам

По словам Зеленского, выплачивать деньги начнут с 19 декабря / Фото: Коллаж: Сегодня

Президент Украины Владимир Зеленский в среду 8 декабря подписал закон о выделении из госбюджета 8 млрд грн на выплаты вакцинированным украинцам в рамках программы "єПідтримка".

Соответствующая отметка появилась на карточке законопроекта №6297 на сайте Верховной Рады.

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Таким образом, президент подписал закон о внесении изменений в приложения № 1 и № 3 к закону Украины "О Государственном бюджете Украины на 2021 год" и, практически, узаконил выделение денег.

Этот закон предусматривает выделение 8 млрд грн Министерству экономики по бюджетной программе "єПідтримка", через которую и будут выделять деньги за прививку.

Также, документ предусматривает дополнительно 2,2 млрд грн на борьбу с COVID-19. А дополнительные доходы обеспечат за счет перевыполнения плана импортного НДС.

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Тысяча гривен от Зеленского

О деньгах для украинцев стало известно 15 ноября во время видеообращения президента. Он заявил, что все вакцинированные двумя дозами украинцы смогут получить от государства 1000 грн. Деньги выделят из общего фонда государственного бюджета.

Граждане, которые не имеют смартфонов, смогут получить деньги другим путем, но позже и еще неизвестно каким.

Ранее мы сообщали, что на руки деньги украинцы не получат. Они поступят в виде депозита и их можно будет потратить исключительно на определенные сферы услуг.