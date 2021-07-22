Туризм возрождается после пандемии. В ООН рассказали, как изменилась ситуация

Больше всего карантин и пандемия ударили по Азиатско-Тихоокеанскому региону

Люди начали чаще ездить на отдых. Фото: REUTERS/Vincent West

В апреле этого года количество международных турпоездок на 86% меньше, чем в предыдущем. Однако в мае этот разрыв сократился до 82% – то есть ситуация начинает улучшаться.

Об этом сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).

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Небольшой рост связан с тем, что некоторые страны начали ослаблять ограничения на поездки.

Согласно данным UNWTO, за пять месяцев 2021 года в мире было на 147 млн международных прибытий меньше, чем за тот же период 2020 года, и на 460 млн меньше, чем в 2019 году.

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Какие туристические регионы больше всего пострадали:

Азиатско-Тихоокеанский регион – с января по май 2021 года количество поездок сократилось на 95% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Европа – снижение составило 85%. Ближний Восток – число прибытий сократилось на 83%; Африка – на 81%; Америка – на 72%.

В то же время с февраля по июнь количество стран с полностью закрытыми границами сократилось с 69 до 63. 33 из них в Азиатско-Тихоокеанском регионе и всего семь – в Европе.

Напомним, пандемия коронавируса существенно повлияла на все сферы жизни, особенно – на туризм. В ООН ожидают, что сектор полностью восстановится не ранее 2023 года.

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