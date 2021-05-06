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Туристы вернулись в самолеты. У Ryanair и Wizz Air впервые за год стало больше пассажиров

6 мая, 12:41

Ксения Капустинская

Полностью восстановиться после "ковидного" обвала пассажиропотока авиакомпании явно смогут еще нескоро – пока что используют меньше половины потенциала

/ Фото: AFP

Крупнейшие лоукост-авиакомпания Европы Ryanair и Wizz Air впервые за последние 14 месяцев зафиксировалb рост числа пассажиров:

Об этом говорится в отчетности Ryanair и Wizz Air за апрель, сообщило агентство AllianceNews.

В 2021 году Ryanair планирует перевозить до 70% от обычного количества пассажиров в летние месяцы. При этом в Украине Ryanair восстанавливает только треть доковидных "летних" рейсов. А Wizz Air в течение последнего месяца использовала лишь 22% своей обычной загрузки.

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Напомним, тем временем в Украине уже начался туристический ажиотаж. Истосковавшиеся по путешествиям украинцы скупают путевки на лето:

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Ранее лоукостер SkyUp исключил из системы бронирования 15 маршрутов из Украины в Европу. Эти рейсы перевозчик планировал запустить в летнем расписании полетов. Теперь же в SkyUp заявили об оптимизации полетной программы.

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