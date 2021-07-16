Тележки с секретом и искусственные запахи. Как магазины заставляют нас покупать ненужную еду

Мы набираем полные тележки и корзинки, даже не осознавая этого / Фото: AFP, freepik.com

Пошли в магазин за молоком и хлебом, а вышли с полной корзиной продуктов – такая ситуация знакома многим. А все из-за акций, ярких ценников и даже расположения товаров в зале. Современный маркетинг влияет на все наши органы чувств – в итоге мы покупаем все больше и больше, даже не обращая внимания на постоянно растущие цены. "Сегодня" разбирались, к каким хитростям прибегают маркетологи.

Первая ловушка – тележки для покупок. Мы часто берем их, даже если собираемся купить только мороженое и воду – ведь катить удобнее, чем нести в руках. В итоге покупатель пытается подсознательно заполнить тележку.

Не все так просто и с обычными корзинками. Их форма специально предназначена для того, чтобы человек купил как можно больше. Ближе к покупателю корзинка шире, а дальше – узкая, поэтому кажется, что продуктов в ней немного.

Сюжет Дарины Добровольской

Еще одна хитрость – запах хлеба во всем супермаркете.

"Запах свежего хлеба провоцирует человека поесть и попить. Мы заходим, чувствуем запах хлеба, а там кулинария – и сам Бог велел накупить еды!" – объясняет маркетолог Виктория Есауленко.

Другой вариант – запах кофе. Причем чаще всего пахнет вообще не кофе – маркетологи активно используют искусственные ароматизаторы, чтобы покупатели захотели приобрести какой-нибудь продукт.

Если не сработали ароматы, точно сработает расположение продуктов. Их никогда не размещают в случайном порядке.

"Часто в супермаркетах на входах расположены фрукты и овощи. Почему так? Потому что человек заходит и видит: здоровое питание, берет себе овощи и чувствует, что он молодец. А раз он уже взял помидоры и яблоки, то теперь может купить и чипсы", – говорит Есауленко.

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Кроме того, на прилавках, на которых хорошо видно товар, обычно размещают самые дорогие продукты.

От лишних покупок могут спасти походы в магазин исключительно со списком необходимого. Но и это порой не срабатывает, потому что существуют акции и скидки. Они заставляют покупателя пересмотреть свои планы и купить то, что он и не рассчитывал брать.

Финансовый советник Любомир Остапов рекомендует придерживаться нескольких правил, чтобы не тратить лишние деньги:

иметь список запланированных покупок;

не идти в продуктовый магазин на голодных желудок;

не идти в магазин в плохом настроении;

рассматривать покупку продуктов не как метод борьбы со стрессом, а просто как необходимое для выживания действие.

Среди действенных советов есть еще один – брать с собой ровно столько наличности, сколько необходимо на покупку продуктов из списка.

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