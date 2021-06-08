Свидетельство о рождении ребенка разрешили получать на почте

/ Фото: Укрпочта, Unsplash

Украинцы теперь могут получить свидетельство о рождении ребенка в ближайшем отделении почты или с доставкой на дом. Речь идет о документах, заказанных онлайн через сервис "е-Малятко". Услуга появилась после присоединения "Укрпочты" к проекту. Доставка работает не только для жителей городов, но и в селах, где нет филиалов ГРАГС или ЦПАУ.

Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.

Доставка свидетельства о рождении с помощью услуги "Укрпочта Экспресс" займет до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины. Оплатить услугу можно на сайте "е-Малятко" или наличными во время доставки.

"Формирование отправок осуществляется благодаря интеграции API "Укрпочты" с сервисом "е-Малятко", что позволяет оперативно принимать и обрабатывать отправления", – объяснили в компании.

Всего "е-Малятко" предполагает 10 услуг для родителей новорожденных и объединяет 8 сервисов. Большая часть из них не требуют получения бумажных документов.

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Напомним, также в Украине вернули "беби-боксы". С 1 июля 2021 года родители будут сами выбирать, получить "беби-бокс" деньгами или уже готовым набором товаров для младенцев. "Пакет малыша" будут выдавать:

усыновителям;

патронатным воспитателям;

приемным родителям;

родителям-воспитателям;

опекунам новорожденного ребенка.

При этом ежегодно 10 тыс. маленьких украинцев остаются сиротами: