Свидетельство о рождении ребенка разрешили получать на почте

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Украинцы теперь могут получить свидетельство о рождении ребенка в ближайшем отделении почты или с доставкой на дом. Речь идет о документах, заказанных онлайн через сервис "е-Малятко". Услуга появилась после присоединения "Укрпочты" к проекту. Доставка работает не только для жителей городов, но и в селах, где нет филиалов ГРАГС или ЦПАУ.
Об этом сообщила пресс-служба национального почтового оператора.
Доставка свидетельства о рождении с помощью услуги "Укрпочта Экспресс" займет до двух дней в пределах области и до трех дней в пределах Украины. Оплатить услугу можно на сайте "е-Малятко" или наличными во время доставки.
"Формирование отправок осуществляется благодаря интеграции API "Укрпочты" с сервисом "е-Малятко", что позволяет оперативно принимать и обрабатывать отправления", – объяснили в компании.
Всего "е-Малятко" предполагает 10 услуг для родителей новорожденных и объединяет 8 сервисов. Большая часть из них не требуют получения бумажных документов.
Напомним, также в Украине вернули "беби-боксы". С 1 июля 2021 года родители будут сами выбирать, получить "беби-бокс" деньгами или уже готовым набором товаров для младенцев. "Пакет малыша" будут выдавать:
- усыновителям;
- патронатным воспитателям;
- приемным родителям;
- родителям-воспитателям;
- опекунам новорожденного ребенка.
При этом ежегодно 10 тыс. маленьких украинцев остаются сиротами:
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