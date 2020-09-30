В Украине вернули "бэби-боксы" вместо компенсаций: кто их получит

В Украине возвращают выдачу "Пакетов малыша" (т.н. "бэби-боксов") в форме натуральной помощи, а не денежных компенсаций. Предполагается, что с 1 июля 2021 года родители будут сами выбирать, получить "бэби-бокс" деньгами и уже готовым набором товаров для младенцев.
Перечень получателей помощи в случае отсутствия родителей тоже изменился. "Пакет малыша" будут выдавать:
- усыновителям;
- патронатным воспитателям;
- приемным родителям;
- родителям-воспитателям;
- опекунам новорожденного ребенка.
Такое решение приняла Верховная Рада, которая одобрила во втором чтении и в целом законопроект № 3006а.
Стоимость "Пакет малыша" устанавливается в размере не меньше трех прожиточных минимумов для детей до шести лет – с 1 декабря это будет 5 763 гривни. Сейчас компенсация за "бэби-бокс" составляет 5000 гривен, которые родители могу потратить в ограниченном количестве магазинов.
Организацией закупок "Пакетов малыша" временно – до 31 декабря 2020 года – займется управление ООН.
Напомним, в Украине с 2018 года выдавались "бэби-боксы" – наборы для младенцев в натуральном виде. Но летом 2020 года правительство решило заменить их на денежные компенсации. В Минсоцполитики тогда объяснили, как получить деньги вместо "Пакета малыша". Такая инициатива вызвала волну критики, в том числе со стороны Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ).
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