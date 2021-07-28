"Свет" из воды. В Шотландии заработала мощнейшая плавучая турбина для производства тока

Orbital O2 будет не только питать электричеством дома местных жителей, но и помогать в производстве "зеленого водорода"

Турбина Orbital O2 / Фото: Orbital Marine Power

Приливная турбина Orbital O2 начала вырабатывать электроэнергию на Оркнейских островах на северо-востоке от Шотландии. Эта турбина способна удовлетворить ежегодную потребность в электроэнергии 2000 домов в течение следующих 15 лет. Кроме того, с помощью энергии от этой турбины будут производить "зеленый водород".

Создатели турбины называют ее самой мощной в мире, пишет BBC.

Orbital O2 весит 680 тонн, подводный кабель соединяет морской энергоблок мощностью 2 МВт с местной электросетью. Разработка проекта продолжалась в Великобритании около 15 лет.

Турбина Orbital O2 / Фото: Orbital Marine Power

Как это работает

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Над поверхностью воды расположена надстройка турбины, к ее опорам прикреплены роторы, которые извлекают энергию из приливного потока.

Система удерживается на одном месте с помощью четырехточечной системы швартовки, при этом каждая швартовная цепь способна поднять более 50 двухэтажных автобусов.

Электроэнергия передается от турбины по динамическому кабелю на морское дно, а затем по статическому кабелю в местную береговую электрическую сеть.

"Внедрение O2 компании Orbital Marine Power, самой мощной в мире приливной турбины, является моментом гордости для Шотландии и важной вехой на пути к нулевым выбросам", - заявил министр энергетики Шотландии Майкл Мэтисон.

Турбина Orbital O2 / Фото: Orbital Marine Power

Напомним, ранее аналитики определили три пути развития мировой энергетики до 2050 года. Достижение углеродной нейтральности с помощью зеленой энергетики предполагает только один из сценариев.