Строительство "Северного потока – 2" полностью завершили – "Газпром"

В России заявили, что строительство "Северного потока - 2" завершено. Коллаж: "Сегодня"

Российский газопровод "Северный поток – 2" в пятницу, 10 сентября, полностью достроили.

Об этом заявили в "Газпроме".

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром в 8:45 МСК строительство газопровода "Северный поток – 2" полностью завершено", – сообщили в "Газпроме" в Twitter.

Как ожидают в "Газпроме", поставки газа по газопроводу "Северный поток – 2" могут начать с 1 октября. По мнению главы НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, российский газопровод "Северный поток – 2" не должен сейчас заработать, так как сейчас Россия не готова играть по европейским правилам.

Проигрыш "Северного потока – 2" в суде Германии

25 августа Высший земельный суд Дюссельдорфа (Германия) отклонил жалобу российского газопровода "Северный поток – 2" на Федеральное сетевое агентство Bundesnetzagentur, которое постановило не освобождать газопровод от норм газовой директивы ЕС.

Суд решил, что на газопровод должны распространяться действующие правила ЕС. В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина назвал "Северный поток – 2" коммерческим проектом, который якобы нужен для "энергобезопасности ЕС".

Генеральный директор "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон решение немецкого суда касательно требований к "Северному потоку – 2" назвал долгожданным и важным.

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