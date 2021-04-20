Стартовал прием заявок на карантинные 8000 гривен: как оформить и кто получит деньги

Подача заявлений и регистрация на выплату компенсаций проходит в электронной форме; установлен список видов деятельности, по которым можно получить помощь

С сегодняшнего дня, 20 апреля, украинцы в красных зонах могут подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен.Это помощь для физических лиц – предпринимателей и наемных работников, которые вынуждены прекратить деятельность в связи с усилением карантина. На программу потратят около 3 млрд гривен из госбюджета. За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

Заявки принимают через приложение или портал "Дія". Главные условия:

Получатель должен находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование. Местом регистрации получателя должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

Президент Владимир Зеленский уже призвал украинцев активнее регистрировать обращения – чтобы уже в этом месяце (апреле) получить деньги. Заявки, по данным Офиса президента, подали уже более 100 тыс. человек.

Зеленский также напомнил, что малый и средний бизнес создает около 7 млн рабочих мест в Украине.

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"Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. <...> Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8000 гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь предпринимателям из местных бюджетов", – отметил Зеленский.

Как подать заявку на 8000 грн через приложение "Дія"

Авторизуйтесь в приложении "Дія" через BankID или ЭЦП.

В разделе "Услуги" выберите "Одноразовая помощь ФОПам и наемных сотрудникам".

"Дія" автоматически проверит информацию о получателе и предоставит вывод о том, имеете ли вы право на помощь.

При наличии права на компенсацию нажмите "Получить помощь".

Укажите свой регион регистрации, а потом введите номер гривневого счета в формате IBAN (получить деньги можно только на личный счет).

Видео: Сегодня

Виды деятельности ФОПов, сотрудники которых имеют право на получение карантинных 8000 грн

Розничная торговля деталями для автотранспортных средств;

Розничная торговля компьютерами, периферийным оборудованием и программным обеспечением в специализированных магазинах;

Розничная торговля в специализированных магазинах электронной аппаратурой бытового назначения для приема, записи, воспроизведения звука и изображения;

Розничная торговля текстильными товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля скобяными изделиями, строительными материалами и санитарно-техническими изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля коврами, ковровыми изделиями, покрытием для стен и пола в специализированных магазинах;

Розничная торговля бытовыми электротоварами в специализированных магазинах;

Розничная торговля мебелью, осветительными принадлежностями и товарами для дома в специализированных магазинах;

Розничная торговля книгами в специализированных магазинах;

Розничная торговля аудио- и видеозаписями в специализированных магазинах;

Розничная торговля спортивным инвентарем в специализированных магазинах;

Розничная торговля играми и игрушками в специализированных магазинах;

Розничная торговля одеждой в специализированных магазинах;

Розничная торговля обувью и кожаными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля цветами, растениями, семенами, удобрениями, домашними животными и кормами для них в специализированных магазинах;

Розничная торговля часами и ювелирными изделиями в специализированных магазинах;

Розничная торговля неиспользуемыми товарами в специализированных магазинах;

Розничная торговля подержанными товарами в магазинах;

Другие виды розничной торговли в неспециализированных магазинах;

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Розничная торговля с лотков и на рынках текстильными изделиями, одеждой и обувью;

Розничная торговля с лотков и на рынках другими товарами;

Другие виды розничной торговли вне магазинов;

Деятельность ресторанов, оказание услуг питания;

Поставка готовых блюд для событий, обслуживание напитками;

Демонстрация кинофильмов;

Организация конгрессов и торговых выставок;

Театральная и концертная деятельность;

Деятельность по поддержанию театральных и концертных мероприятий;

Функционирование театральных и концертных залов;

Функционирование библиотек и архивов;

Функционирование музеев;

Функционирование спортивных сооружений;

Деятельность спортивных клубов;

Деятельность фитнес-центров;

Функционирование аттракционов и тематических парков;

Организация других видов отдыха и развлечений;

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий;

Деятельность по обеспечению физического комфорта.

Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.