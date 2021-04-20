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Стартовал прием заявок на карантинные 8000 гривен: как оформить и кто получит деньги

20 апреля, 09:30

Ксения Капустинская

Подача заявлений и регистрация на выплату компенсаций проходит в электронной форме; установлен список видов деятельности, по которым можно получить помощь

С сегодняшнего дня, 20 апреля, украинцы в красных зонах могут подавать заявки на получение карантинных 8000 гривен.Это помощь для физических лиц – предпринимателей и наемных работников, которые вынуждены прекратить деятельность в связи с усилением карантина. На программу потратят около 3 млрд гривен из госбюджета. За счет местных бюджетов могут выплачиваться дополнительные суммы. Их установят непосредственно на местах.

Заявки принимают через приложение или портал "Дія". Главные условия:

  1. Получатель должен находиться на учете в качестве плательщика единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование.
  2. Местом регистрации получателя должен быть регион Украины, который отнесен к красной зоне карантина.

Президент Владимир Зеленский уже призвал украинцев активнее регистрировать обращения – чтобы уже в этом месяце (апреле) получить деньги. Заявки, по данным Офиса президента, подали уже более 100 тыс. человек.

Зеленский также напомнил, что малый и средний бизнес создает около 7 млн рабочих мест в Украине.

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"Нельзя допустить, чтобы эти люди потеряли работу из-за коронакризиса. Чтобы закрыли свой бизнес из-за невозможности прокормить семью. <...> Подав заявку через "Дія", люди смогут получить по 8000 гривен прямой денежной помощи из госбюджета. Также призываю местные власти не стоять в стороне и помочь предпринимателям из местных бюджетов", – отметил Зеленский.

Как подать заявку на 8000 грн через приложение "Дія"

Видео: Сегодня

Виды деятельности ФОПов, сотрудники которых имеют право на получение карантинных 8000 грн

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Напомним, в красной зоне карантина находится больше 10 регионов.

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Источник: Сегодня

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