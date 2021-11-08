Стали больше есть? Почему у украинцев резко выросли расходы на продукты

На подорожание влияют мировые цены, к которым привязан украинский рынок / Фото: Коллаж: Сегодня

С начала 2021 года в Украину импортировали на 5 млрд грн агропромышленной продукции, что на 22% выше аналогичного показателя 2020 года.

Об этом сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ).

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Импорт продуктов в Украину

Несмотря на то, что показатель на 89% превышает показатель пятилетней давности. В то же время, импорт агропромышленной продукции в 3,5 раза ниже по сравнению с экспортными поставками.

"Доля агропромышленного сектора в общем украинском импорте за 9 месяцев 2021 года составила 10%. Для сравнения доля АПК в общем экспорте – 36%, что указывает на важность данной отрасли в представленности Украины на мировом рынке", – рассказала аналитик УКАБ Светлана Литвин.

Наибольшую долю в импорте занимают:

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рыба охлажденная или замороженная (10%);

корм для кормления домашних животных (5%);

масло пальмовое (4%);

семена подсолнечника для сева (4%);

крепкие алкогольные напитки. (4%).

А крупнейшими импортерами агропромышленной продукции в Украине стали Польша с долей в 11% ($575,5 млн), Германия – 7% ($337,1 млн), Турция – 6% ($297, 8 млн), Индонезия – 5% ($232 млн) и Италия – 5% ($231 млн). На страны Евросоюза совокупная доля импорта составляет 55%.

/ Фото: скриншот

Украина закупает больше молочки

За десять месяцев 2021 года Украина, по сравнению с прошлым годом, на 22% увеличила импорт молочной продукции. Страна на 297 млн долларов закупила молочки.

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"За 10 месяцев 2021 года было импортировано 88,6 тыс. тонн молочной продукции, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В денежном эквиваленте импорт вырос на 22% и составляет 297 млн долларов", – сообщили в УКАБ.

В стране вырос иморт:

молока и сливок не сгущенных – на 13% (12 тыс. тонн);

сыра – на 15% (43,8 тыс. тонн);

молока и сливок сгущенных – на 24% (6,6 тыс. тонн);

масленки, коагулированного молока и сливок – на 39% (11,2 тыс. тонн);

молочной сыворотки – на 73% (6,9 тыс. тонн);

Но, импорт сливочного масла сократился на 13% (8,1 тыс. тонн).

Молочку украинцы получали из Польши – 38,5 тыс. тонн, Германии – 15,2 тыс. тонн, Беларуси – 10,2 тыс. тонн. Импорт в этой отрасли вырос из-за стремительного сокращения поголовья коров и увеличения внутренних цен на сырье.

"По данным Госстата, тенденция к уменьшению животных наиболее наблюдается в хозяйствах населения, где по состоянию на 1 октября за год сокращение произошло – на 7% (-102,9 тыс. голов). В предприятиях также происходит сокращение, однако незначительное – на 0,1% (-0,6 тыс. голов). Объемы валового надоя в январе-сентябре сократились – на 6,1% и составляют 6,8 млн тонн. Лидерами среди областей по количеству производимого молока остаются: Полтавская 528,4 тыс. тонн, Винницкая 519,6 тыс. тонн, Хмельницкая 510,8 тыс. тонн", – сообщил аналитик УКАБа Максим Гопка.

Почему растут цены

На рост цен в Украине влияют мировые цены, к которым привязан украинский рынок. Там цены на продукты достигли десятилетнего максимума. Продовольственный индекс ООН FFPI показал, что за год они выросли на 32,8% А поскольку цены растут на мировых рынках, то и в Украину приходят продукты по новым ценам.

Особенно заметно для украинцев стало подорожание масла на 59%, сахара – на 35%, яиц – на 29%. Причинами резкого удорожания стали засухи, большой спрос на зерновые культуры в Китае, экспортные ограничения в России, удорожание нефти, закрытые границы и отток рабочей силы.

Кроме того, аграрный сектор ожидает удорожания удобрений и морских перевозок, энергетического кризиса, климатических изменений, завышенного спроса и новых политических ограничений. Все это будет толкать цены на продовольствие в 2022 году.

На цены влияет и стоимость газа. Из нее состоят 80% себестоимости производства удобрений. А они уже в свою очередь влияют на аграрный сектор.

"Стоимость азотных удобрений в Украине за год выросла в три-четыре раза. Например, селитра, самое популярное украинское удобрение, в начале ноября 2020 года стоила в среднем 7 тысяч гривен за тонну, а в данный момент цены достигли 24 тысяч гривен", – отметил аналитик Barva Invest Константин Кинжалов.

Кроме того, на цены повлияли и пандемия коронавируса. Чтобы восстановить экономику, предпринимателям выдавали доступные кредиты для бизнеса, что привело к стремительному росту спроса на товары. Однако предприятия не успели восстановиться после локдауна и товаров резко стало гораздо меньше, а цены подскочили.

"Паника повлекла за собой быстрое восстановление экономики вследствие беспрецедентного вливания средств в финансовую систему и провоцирования глобальной инфляции", – считает директор Barva Invest Юрий Гаврилюк.

Также на рост цен влияют климатические условия, решения мировых лидеров и удорожание энергоносителей.

"Когда дорожают энергоносители, переработчикам выгодно покупать растительное масло и продавать биотопливо. Пока у производителей биотоплива есть маржинальность, цены на масло будут повышаться", – сказал аналитик Barva Invest Павел Хаустов.

Ранее мы сообщали, что в Украине снизились цены на овощи – причиной стали морозы, которые надвигаются. Теперь фермеры спешат как можно быстрее продать свой урожай.

Также народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко рассказал, по каким ценам покупает продукты. Он признался, что ходит на Бессарабский рынок, который считают одним из самых дорогих в Киеве, и любит там дегустировать сало.