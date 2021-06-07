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Сталь на 20 тысяч Эйфелевых башен, саркофаг ЧАЭС и политехника: "Метинвесту" исполнилось 15 лет

7 июня, 16:17

Ксения Капустинская

За годы работы компании из украинской стали строили объекты в разных уголках мира – от Лондона до Панамского канала

"Метинвесту" - 15 лет / Фото: Сегодня, Пресс-служба Группы Метинвест

Крупнейшей промышленной компании Украины "Метинвест" исполнилось 15 лет. Это – один из крупнейших работодателей Украины, где трудятся более 80 тысяч официально устроенных сотрудников, а сумма выплаченных налогов за время работы компании составила 165 млрд гривен.

За годы работы "Метинвест" выплавил столько металла, что его хватило бы для возведения 20 тысяч Эйфелевых башен, сообщается на сайте, посвященном 15-летию компании.

Вот еще несколько интересных фактов о "Метинвесте":

Проект "Политехники" / Фото: Пресс-служба Группы Метинвест

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На сайте, посвященном 15-летию компании, можно также ознакомиться с видео-проектом "Робимо українське" об украинцах, которые совершают что-то особенное для Украины, что делает ее известной во всем мире. Первым героем сериала стал руководитель Киевского международного кинофестиваля Молодость Андрей Халпахчи.

Также с помощью смартфона можно посмотреть в дополненной реальности объекты, возведенные из стали компании "Метинвест".

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