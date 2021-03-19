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Двухэтажная библиотека, "умные" окна и супер-лаборатории: в Украине создали первый частный Политех

19 марта, 18:02

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Учебные программы разрабатываются с учетом требований бизнеса

Первый в Украине негосударственный горно-металлургический университет "Метинвест Политехника" получил лицензии на подготовку специалистов. Набор 200 студентов бакалаврата планируется в 2022 году. Обучение будет длиться от 3 до 5,5 лет.

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Для студентов построят учебный корпус и кампус по дизайн-проекту знаменитого архитектора Хироки Мацууры. В здании, кроме всего прочего, будет двухэтажная библиотека, супер-современные лаборатории, а в инфраструктуру вуза войдет футбольное поле.

metinvestholding.com

metinvestholding.com

Уникальный корпус

Здание построят по самым современным технологиям из стали "Метинвеста". Конструкцию из черной стали оснастят смарт-фасадом с автоматической регулировкой яркости света. Для этого в стеклянные панели интегрируют специальные жалюзи.

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Как видно на плане корпуса, в нем будет 12 этажей. Причем на последних двух расположится библиотека. С третьего по восьмой этаж оборудуют лаборатории и лекционные аудитории. Внизу будет расположен главный зал университета – с необычной, скошенной крышей.

metinvestholding.com

metinvestholding.com

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Благодаря строительству ВУЗа, в Мариуполе облагородят горсад. Город также получит современный реконструированный стадион "Азовец".

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Чему научат?

Университет ставит задачу создать целый научно-образовательный комплекс, который будет включать:

  • среднее образование с техническим уклоном;
  • специальное образование перед высшим (младший бакалавр);
  • высшее образование (бакалавр и магистр);
  • второе высшее образование и повышение квалификации.

А еще планируется создание научно-производственного центра, который будет заниматься научной, инновационной и международной деятельностью.

ВУЗ будет готовить специалистов по таким направлениям:

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- материаловедение;
- металлургия;
- компьютерные науки;
- автоматизация производственных процессов;
- экономика;
- экология;
- химические технологии и инженерия;
- архитектура и гражданская инженерия;
- охрана труда и горное дело.

Также университет уже получил лицензии Минобразования на проведение курсов повышения квалификации. Соответственно, слушатели получат сертификаты государственного образца. Сотрудники "Метинвеста", к слову, уже повышают уровень знаний по специальностям "Металлургия", "Охрана труда и промышленная безопасность" и "Горное дело".

https://metinvestholding.com/

https://metinvestholding.com/

Что еще интересного?

Обучение строится по принципу дуального образования: с третьего курса теоретические знания подкрепляются практическими занятиями и стажировкой на предприятиях "Метинвеста".

"Использование дуального образования позволит студентам получать практические знания, а предприятиям – адаптированных и высококлассных специалистов. Уверен, что для многих студентов новый университет станет трамплином к профессиональному становлению, успешной карьере и финансовому благополучию", – сказал ректор Александр Поважный.

В вузе будут ультрасовременные лаборатории. К их созданию привлекают международные корпорации: Siemens, Schneider Electric, Honeywell Ukraine и Festo. А вот IT-инфраструктуру "Метинвест Политехники" разрабатывает Microsoft.

metinvestholding.com

metinvestholding.com

"Это наш вклад в возрождение технического потенциала страны в качестве ее крупнейшей горно-металлургической компании. Мы заинтересованы в том, чтобы и на наших предприятиях, и во всей украинской промышленности работали высококлассные специалисты. И верим, что доступность образования и его выход на новый уровень привлекут в отрасль молодежь, которая захочет учиться инженерным профессиям и строить карьеру в Украине. А мы создадим для этого все условия", – заявил гендиректор "Метинвеста" Юрий Рыженков.

Напомним, ранее "Метинвест" завершил крупнейший экологический проект в истории Украины.

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Источник: Сегодня

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