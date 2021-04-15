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США ввели новые санкции против России

15 апреля, 15:10

Игорь Тимофеев

Джозеф Байден подписал указ, направленный на обуздание агрессивной политики Москвы

США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден.

Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

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Распоряжение посылает РФ сигнал о том, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Россию стратегически и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия. Это включает:

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Источник: Сегодня

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