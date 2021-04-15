США ввели новые санкции против России

США официально ввели новые санкции против России, соответствующее распоряжение подписал президент США Джо Байден.

Об этом в четверг, 15 апреля, сообщает пресс-служба Белого дома.

Этом было сделано для того, чтобы наказать Россию за действия ее правительства и спецслужб против суверенитета и интересов США.

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Распоряжение посылает РФ сигнал о том, что Соединенные Штаты будут оказывать давление на Россию стратегически и экономически эффективным образом, если она продолжит или усилит свои дестабилизирующие международные действия. Это включает:

усилия по подрыву проведения свободных и справедливых демократических выборов и демократических институтов в США, ​​их союзниках и партнерах;

участие в злонамеренных кибердействиях против США, их союзников и партнеров и содействие их осуществлению;

поощрение и использование транснациональной коррупции для влияния на иностранные правительства;

ведение экстерриториальной деятельности против диссидентов или журналистов;

подрывать безопасность в странах и регионах, важных для национальной безопасности США;

нарушают устоявшиеся принципы международного права, включая уважение территориальной целостности государств.

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