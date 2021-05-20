США объяснили отказ от санкций против "Северного потока – 2": какие ограничения останутся

В Госдепе уверяют: настроены на сдерживание агрессивного поведения Китая и России, а для этого нужно дружить с Европой

США частично откажутся от санкций против "Северного потока - 2"

Госдепартамент США направил в Конгресс обоснование о снятии санкций против "Северного потока – 2". В заявлении говорится, что отказ от расширения санкций является "важным для национальных интересов США". В частности, речь идет об отношениях Штатов с Германией и другими странами ЕС. В итоге против оператора газопровода Nord Stream 2 AG и ее исполнительного директора Маттиаса Варнига вводить санкции не будут. Но санкции против компаний и судов будут действовать.

Об этом говорится в официальном обосновании Госдепа и отчете об участниках проекта "Северный поток – 2".

"Санкции против "Северного потока – 2" могут негативно повлиять на отношения США с Германией, ЕС и другими европейскими союзниками. <...> cотрудничество важно для сдерживания агрессивного поведения Китая и России", – отмечается в обосновании.

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Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что администрация президента США Джо Байдена намерена наложить, но затем немедленно отменит санкции против швейцарской компании Nord Stream 2 AG, контролирующей строительство российского газопровода "Северный поток – 2".

Причем соответствующие планы США подтвердил глава МИД Германии Хайко Маас после после телефонного разговора с госсекретарем Энтони Блинкеном.

Тем временем Энтони Блинкен заявил, что позиция Вашингтона в отношении строительства газопровода "Северный поток – 2" в Европе остается неизменной, Штаты по прежнему решительно настроены против этого российского проекта, который способствует подрыву безопасности в регионе.

А недавно в США прошли протесты против строительства в Европе российского газопровода "Северный поток – 2" в обход Украины:

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