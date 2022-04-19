Срочно продавать валюту? Что украинцам делать с долларом во время войны

Что делать с долларом во время войны - советы / Фото: УНИАН, Коллаж: Сегодня

Во время войны хочется не потерять ни копейки из своих сбережений, особенно если вы храните их в какой то определенной валюте.

"Сегодня" пообщались с экспертом и узнали, что лучше всего делать с долларами во время войны.

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По словам аналитика Roboforex Андрея Гойлова, несмотря на то, что доллар США сейчас переживает наиболее сильное инфляционное давление за последние 40 лет, – это по-прежнему надежный способ сохранить сбережения.

Дело в том, что в Украине инфляционное давление намного сильнее и цены растут еще быстрее.

"По данным Госстата, инфляция достигла 13,7% в годовом исчислении. Ситуацию усугубляет также "скрытая" эмиссия гривни, которая усиливается от действий НБУ по покрытию дефицита госбюджета", – рассказывает эксперт.

Недавнее решение НБУ о снятии ограничений на продажу населению иностранных валют в наличной форме призвано повысить их предложение на данном рынке, поэтому с покупкой доллара проблем быть не должно.

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За счет этого гривня получит поддержку. Возможно даже незначительное ослабление курсов евро и доллара США, однако данная тенденция будет краткосрочной, считает Гойлов.

"На фоне снижения таможенных и налоговых поступлений в госбюджет, а также активных боевых действий, девальвация национальной валюты неизбежна. Особенно если конфликт между Россией и Украиной продлится более года", – рассказал аналитик.

Поэтому хранить большое количество сбережений в гривне – не рационально, поскольку валюта будет девальвировать.

А вот доллар – остается более надежным, поэтому продавать валютные запасы сейчас стоит в последнюю очередь.

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Как безопасно вывезти деньги за границу

Если вы решились ехать за границу и хотите вывезти все сбережения с собой, вам стоит внимательно изучить новые ограничения.

Так, при вывозе средств и валютных ценностей через пункты пропуска на границе могут возникнуть следующие проблемы:

наличие документа, подтверждающего законное происхождение денег;

наличие подтверждения надлежащего декларирования и налогообложения средств;

соблюдение процедуры таможенного декларирования на границе, если сумма средств превышает 10 тыс. евро (в эквиваленте).

Детальнее об разных способов вывоза средств читайте в нашем материале.

"Сегодня" ранее писали, сколько денег нужно на первое время для жизни в другой стране, и рассказывали, какой курс доллара установили украинские банки.