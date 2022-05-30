Спасение утопающего? Россия придумала, как избежать дефолта

В Кремле рассказали, как спасут страну от дефолта / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Россия судорожно пытается избежать нависшего над страной дефолта после того, Министерство финансов США решило не продлевать действие генеральной лицензии, временно позволявшей Кремлю оплачивать внешний долг в долларах в условиях санкций.

Российские СМИ сообщают, что в ответ на это, Минфин РФ хчоет заставить инвесторов открывать счета в российских банках и давать поручения на покупку валюты.

Реклама

По словам министра финансов РФ Антона Силуанова, схема будет действовать как с газом, но "в обратном порядке".

"Как происходит платеж за газ в рублях: нам зачисляют валюту, здесь она по поручению покупателя газа меняется на рубли и таким образом происходит расчет. Механизм расчетов по евробондам будет действовать таким же образом, только в другую сторону", – сказал он.

В РФ считают, что инвестор, которые потребует от Кремля оплаты по госдолгу в долларах или евро, должен будет открыть валютный и рублевый счета в российском банке. Таким образом, по мнению российского чиновника, Россия сможет платить по госдолгу в обход "всей западной расчетной инфраструктуры".

Реклама

Проводить платежи Россия хочет только через Национальный расчетный депозитарий (НРД), на который не распространяются санкции, поэтому через него можно проводить долларовые транзакции.

Отметим, что ближайшие выплаты по евробондам России — 23 и 24 июня. По первым установлен льготный период, в течение которого еще можно заплатить без дефолта, – 30 дней, по вторым – 15.

Инвесторы не получили от РФ деньги по государственным облигациям

Россия оставила без выплат своих иностранных инвесторов по государственным облигациям. Оплаты должны были поступить на счета еще 27 мая.

Реклама

Сумма выплат по облигациям Россия-2026 и Россия-2036 составляет соответственно 71,25 миллиона долларов и 26,5 миллиона евро.

Тем не менее, у Кремля есть еще 30 дней, но если оплаты так и не будет, то по российским зарубежным обязательствам будет объявлен дефолт.

Ранее мы рассказывали, что будет с Россией после дефолта, и писали, как россияне обходят международные санкции.