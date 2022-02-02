Спасают экономику? Какую сумму заробитчане перевели в Украину в 2021 году

Переводы украинских заробичта исчисляются в миллиардах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Украинские заробитчане в 2021 году первели в страну 15,03 млрд. долларов, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года (11,98 млрд. долларов).

Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.

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Так, в декабре в Украину поступило 1,343 млрд долларов – на 12,6% больше, чем за этот же период в прошлом году (1,193 млрд долларов). Больше переводов из-за границы было только в сентябре – 1,349 млрд. долларов.

При этом по официальным каналам было перечислено 8,14 млрд долларов (в 2020 году – 7,41 млрд долларов), а по неформальным – 6,89 млрд долларов против 4,57 млрд долл. в 2020 году.

Где украинцы хотели бы работать?

На временную или постоянную работу почти половина украинцев поехала бы в Германию – 47,8%.

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Где еще хотелось бы поработать украинцам:

в Чехии – 38,1% опрошенных;

в Австрии – 32,4%;

в Польше – 31,3%;

в Литве – 23,8%;

в Словакии – 21,8%;

в Венгрии – 13,4%;

в Румынии – 7,8%;

в Молдове – 6,7% .

Ранее "Сегодня" попытался разобраться в вопросе, как украинские заробитчане и их денежные переводы влияют на Украину в целом.