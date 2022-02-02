Спасают экономику? Какую сумму заробитчане перевели в Украину в 2021 году

Переводы украинских заробичта исчисляются в миллиардах / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня
Украинские заробитчане в 2021 году первели в страну 15,03 млрд. долларов, что на 25,4% больше, чем за январь-декабрь 2020 года (11,98 млрд. долларов).
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка.
Так, в декабре в Украину поступило 1,343 млрд долларов – на 12,6% больше, чем за этот же период в прошлом году (1,193 млрд долларов). Больше переводов из-за границы было только в сентябре – 1,349 млрд. долларов.
При этом по официальным каналам было перечислено 8,14 млрд долларов (в 2020 году – 7,41 млрд долларов), а по неформальным – 6,89 млрд долларов против 4,57 млрд долл. в 2020 году.
Где украинцы хотели бы работать?
На временную или постоянную работу почти половина украинцев поехала бы в Германию – 47,8%.
Где еще хотелось бы поработать украинцам:
- в Чехии – 38,1% опрошенных;
- в Австрии – 32,4%;
- в Польше – 31,3%;
- в Литве – 23,8%;
- в Словакии – 21,8%;
- в Венгрии – 13,4%;
- в Румынии – 7,8%;
- в Молдове – 6,7% .
Ранее "Сегодня" попытался разобраться в вопросе, как украинские заробитчане и их денежные переводы влияют на Украину в целом.