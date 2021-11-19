Смертность в Украине подскочила: как сократилось население страны

В этом году в стране скончались 487 855 человек / Фото: Коллаж: Сегодня

В Украине с начала 2021 года на 282 470 украинцев сократилось население, на это повлияли показатели смертности и рождаемости.

По данным Государственной службы статистики, в Украине на 100 умерших украинцев приходится 42 родившихся. Таким образом, население сократилось и, по состоянию на 1 октября, составляет 41 319,8 тыс. человек. А общая смертность в сравнении с прошлым годом выросла на 14,3%.

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В этом году в стране умерли 487 855 человек, из них 1469 детей в возрасте до 1 года, а родилось – 205 385. А миграционный прирост составил – 13 945 человек, это разница между прибывшими и выбывшими украинцами.

Если сравнивать с показателями прошлого, 2020 года, то за январь-сентябрь прошлого года население Украины сократилось на 206 030 человек. Это показатель разницы между смертностью и рождаемостью. В 2020 году умерли 426 687 украинцев, а родились – 220 657.

/ Фото: скриншот

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Население Киева

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что знает количество население Киева в 2021 году. Он рассказал, что данные получает каждый день, но это не перепись населения, а количество смартфонов.

Мэр напомнил, что институт прописки был отменен в 2002 году. И последние данные свидетельствовали, что тогда в Киеве жили более 2 млн человек. Если говорить о смартфонах, то в городе "ночует" примерно 3,6 млн телефонов. А днем это количество увеличивается на миллион – до 4,6 миллиона.

Раньше мы сообщали, что с каждым годом количество пенсионеров сокращается на 100-300 тысяч.