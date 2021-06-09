Слова Блинкена об Украине в НАТО подняли курс гривни: на сколько еще может вырасти

Слова Блинкена подняли курс гривни/Фото: Alex Brandon/Pool via REUTERS и пресс-служба НБУ

После заявления госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что у Украины есть все необходимые инструменты для движения в НАТО, а Вашингтон готов поддержать Киев на этом пути, курс гривни в среду, 9 июня, вырос до 27,1 за доллар.

Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин, который считает, что гривня может укрепить свои позиции до 27 за доллар.

По его словам, наибольшую активность на рынке проявляют нерезиденты, которые активно покупают украинские ОВГЗ. Только с начала июня иностранные инвесторы увеличили свой портфель в ОВГЗ на 2,1 7млрд грн (в мае рост составил 0,8 млрд, а в апреле был зафиксирован отток 6,4 млрд).

"В результате такой активизации Минфин смог разместить бумаги на максимальных за последние месяцы уровнях – 19,1 млрд грн, при почти неизменных ставках доходности и спросом, превышающим предложение чуть ли не в два раза. Поскольку не весь спрос был удовлетворен, докупка продолжатся на следующей неделе", – объяснил эксперт.

Он добавил, что в результате активности продавцов валюты НБУ вынужден выходить с гривней на рынок, чтобы смягчить тенденцию. Только за вторник НБУ выкупил с рынка 120 млн долларов. В Forex Club полагают, что при дальнейшем продвижении гривни вверх регулятор будет занимать все более жесткие позиции.

"Гривня в ближайшее время может еще укрепить свои позиции и войти в диапазон 27-27,1 за доллар. Следим за действиями НБУ, который попытается стабилизировать рынок и не допустить дальнейшего укрепления", – резюмировал Андрей Шевчишин.

Напомним, НБУ на 9 июня рассчитал, что официальный курс украинской валюты к доллару США должен был составил 27,18 грн. Последний раз "зеленый" так дешево стоил в начале июля 2020-го, т.е. более 11 месяцев назад.

Сегодняшний курс доллара откатился к позициям, которые последний раз фиксировали 16 июля 2020 года.

Напомним, что американский лидер Джо Байден пригласил президента Владимира Зеленского в Белый дом, а это тоже может повлиять на курс украинской валюты: