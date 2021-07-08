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SkyUp открывает прямые рейсы на Мадейру: сколько стоит билет

8 июля, 18:00

Сергей Мартынец

В компании рассказали, в какой день недели будут летать самолеты на португальский остров и какие условия для путешественников

Мадейра. Фото: skyup

Авиакомпания SkyUp с 24 июля открывает прямые рейсы на остров Мадейра (Португалия). Самолеты будут туда летать раз в неделю. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Рейсы будут каждую субботу туда и обратно.

Билеты уже можно купить:

COVID-условия для поездки на Мадейру

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Украинцы при путешествии на остров должны иметь:

Со 2 июня Украина изменила правила въезда: теперь после возвращения из Португалии обязательно надо делать экспресс-тест на антиген в аэропорту "Борисполь".

Как сообщали новости "Сегодня", SkyUp назвала самые популярные направления в июне. По итогам прошедшего месяца авиакомпания выполнила 1920 рейсов.

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Источник: Сегодня

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