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SkyUp начал рассаживать пассажиров, которые летят вместе. Что случилось и как быть

24 июня, 16:01

Ксения Капустинская

Люди жалуются, что им приходится разлучаться на время путешествия, даже когда рядом есть свободные места

В SkyUp напомнили о правилах базового тарифа / Фото: Depositphotos, facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp, который недавно обзавелся новым "Боингом", ответил на жалобы пассажиров, которые недовольны правилами рассадки в самолетах. Людей возмутило, что при покупке дешевых билетов по самому низкому тарифу Basic система регистрации автоматически рассаживает попутчиков из одного бронирования в разные ряды.

В авиакомпании объяснили, что таковы правила. В базовом тарифе при регистрации на рейс пассажир может выбрать:

При этом многие из клиентов авиаперевозчика жаловались на то, что система лоукостера рассаживала их даже если рядом было много свободных мест. Но в SkyUp уверяют: это не делается умышленно, пишет профильное издание Avianews.

"Во время регистрации заполнение борта осуществляется с точки зрения центровки. Чем больше времени до конца онлайн-регистрации, тем более комфортные места может присвоить система. Система может не посадить пассажиров в одном ряду, если на момент прохождения онлайн-регистрации нет двух мест в одном ряду. В то же время система посадит пассажира категории CHD (ребенок 2-12 лет) рядом с пассажиром категории ADL (пассажиры старше 12-ти лет), если такая возможность есть", – объяснили в компании.

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Изначально у SkyUp регистрация пассажиров выполнялась только на стойках в аэропорту. В 2020 году авиакомпания запустила онлайн-регистрацию. При этом возможность бесплатно выбрать место была даже у пассажиров, которые купили самые дешевые билеты по тарифу Basic.

Позже лоукостер перешел к автоматической рассадке. Это означает, что если пассажиры не выбрали место, а это платная услуга в дешевых билетах, то система присвоит им места автоматически. Система может сделать так, что даже пассажиры из одной брони рассаживаются в разные ряды. Подобную практику используют крупнейшие европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Напомним, ранее мы также рассказывали, какие места в самолете считаются самыми безопасными.

А о том, на каких бортах летают мировые лидеры, узнавайте из сюжета "Сегодня":

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