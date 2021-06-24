SkyUp начал рассаживать пассажиров, которые летят вместе. Что случилось и как быть

Люди жалуются, что им приходится разлучаться на время путешествия, даже когда рядом есть свободные места

В SkyUp напомнили о правилах базового тарифа / Фото: Depositphotos, facebook.com/skyup.aero

Украинский лоукостер SkyUp, который недавно обзавелся новым "Боингом", ответил на жалобы пассажиров, которые недовольны правилами рассадки в самолетах. Людей возмутило, что при покупке дешевых билетов по самому низкому тарифу Basic система регистрации автоматически рассаживает попутчиков из одного бронирования в разные ряды.

В авиакомпании объяснили, что таковы правила. В базовом тарифе при регистрации на рейс пассажир может выбрать:

бесплатную случайную рассадку;

конкретные понравившиеся места за дополнительную плату, чтобы сидеть рядом со своими спутниками.

При этом многие из клиентов авиаперевозчика жаловались на то, что система лоукостера рассаживала их даже если рядом было много свободных мест. Но в SkyUp уверяют: это не делается умышленно, пишет профильное издание Avianews.

"Во время регистрации заполнение борта осуществляется с точки зрения центровки. Чем больше времени до конца онлайн-регистрации, тем более комфортные места может присвоить система. Система может не посадить пассажиров в одном ряду, если на момент прохождения онлайн-регистрации нет двух мест в одном ряду. В то же время система посадит пассажира категории CHD (ребенок 2-12 лет) рядом с пассажиром категории ADL (пассажиры старше 12-ти лет), если такая возможность есть", – объяснили в компании.

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Изначально у SkyUp регистрация пассажиров выполнялась только на стойках в аэропорту. В 2020 году авиакомпания запустила онлайн-регистрацию. При этом возможность бесплатно выбрать место была даже у пассажиров, которые купили самые дешевые билеты по тарифу Basic.

Позже лоукостер перешел к автоматической рассадке. Это означает, что если пассажиры не выбрали место, а это платная услуга в дешевых билетах, то система присвоит им места автоматически. Система может сделать так, что даже пассажиры из одной брони рассаживаются в разные ряды. Подобную практику используют крупнейшие европейские лоукостеры Wizz Air и Ryanair.

Напомним, ранее мы также рассказывали, какие места в самолете считаются самыми безопасными.

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