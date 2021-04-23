Сколько будет стоить доллар к концу года: Минэкономики обновило прогноз

Показатель в консенсус-прогнозе заметно отличается от заложенного в государственный бюджет

Курс доллара в Украине по итогам 2021 года составит в среднем 27,9 грн/долл., несмотря на то, что в госбюджет заложен показатель в 29,1 грн/долл. Однако курс по состоянию на конец года (не средний за год) будет ближе к "бюджетному" – 28,2 грн/долл.

Такие оценки содержатся в обновленном консенсус-прогнозе, который составило Министерство развития экономики.

К концу 2022 года эксперты ожидают повышения курса до 29 грн/долл.

При этом рост инфляции декабрь к декабрю в 2021-м составит 7,7%. А в 2022-м году снизится до 6,7%.

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К слову, МВФ прогнозирует на ближайшие годы такой среднегодовой курс доллара к гривне:

2021 год – 27,98 грн;

2022 год – 27,61 грн;

2023 год – 27,59 грн.

А аналитики Bank of America считают, что среднегодовой курс в 2021 году составит 27 грн/долл.

Напомним, по данным Минэкономики, прогноз ВВП Украины на 2021 год улучшился с 3,2% до 4,1% роста. А вот НБУ наоборот ухудшил оценку – с 4,2% до 3,8%.