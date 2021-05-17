СКМ: свободные медиа – гарант защиты честного бизнеса

Директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM рассказала о проблемах честного бизнеса

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Свободные медиа – гарант защиты честного бизнеса.

Об этом в эфире канала "Украина 24" заявила директор по связям с общественностью и коммуникациям SCM Наталья Емченко.

"С помощью сильных и независимых медиа, когда публичность доступна практически каждому, только так можно обеспечить движение вперед", – сказала она.

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Ранее Емченко заявила, что за прошедший год в Украине зафиксирован существенный отток инвестиций. В 2020 году из страны ушло 860 млн долларов иностранных инвестиций.

Также Наталья Емченко заявила, что коррупция в Украине возникает там, где люди не понимают, как им себя защитить. По ее словам, в Украине огромное количество предпринимателей, компании стремятся работать "в белую".