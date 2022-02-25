"Сильпо" заранее выплатил клиентам денежные бонусы: что будет с ценами в супермаркете

"Сільпо" выплатил денежные бонусы своим клиентам / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Сеть супермаркетов "Сильпо" сегодня, 25 февраля, окончательно выплатила своим клиентам деньги на бонусные карты, за которые они могут приобрести продукты. Бонусы засчитали всем участникам "Власного Рахунку".

Об этом сообщили на официальном сайте компании.

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В компании также отметили, что вопрос с поставкой продуктов был решен, однако все будет зависеть от ситуации на дорогах Украины. Также они напомнили, что в супермаркетах принимают карты и выдают наличные деньги, правда, лимит одного снятия пока остается 500 грн.

Что будет с ценами?

Как сообщила сеть, цены остаются на уровне с начала недели, пока их стараются не повышать.

Акций до неопределенного периода не будет.

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Не хватает рабочих рук

В Сильпо говорят, что рабочих рук в супермаркетах им критически не хватает. Поэтому они в поисках волонтеров, которые придут на помощь сети. Для этого нужно взять с собой только паспорт или ID в ваше "Сильпо".

"К сожалению, нам не хватает рук в супермаркетах. Поэтому мы обращаемся к гостьям: если кто-то может выйти волонтером на помощь – пожалуйста, сделайте это. Вам нужно прийти с паспортом или ID в ваше "Сильпо" и спросить управляющих", – отметили в компании.

McDonald's в Украине прекращает свою работу

Рестораны сети McDonald's в Украине вынуждены были закрыться, чтобы уберечь своих работников и клиентов.

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"Мы остаемся закрытыми. Наши сотрудники остаются дома со своими родными ради их же безопасности. Очень хотим снова открыть свои двери для вас", – написали в Instagram.

Ранее мы рассказывали, что некоторые супермаркеты сменили график работы или вообще не открылись 24 февраля.

Мы также информировали, что 24 февраля люди массово бросились снимать наличные с банкоматов, закупаться продуктами, заправлять автомобили. Как следствие – перебои в работе вышеупомянутых объектов.